La graciosa respuesta de Halle Berry sobre los rumores de un embarazo

La actriz usó las redes sociales para contestar a las versiones que aseguraban que estaba esperando un tercer hijo

Cada vez que una actriz pisa la alfombra roja y algo de su fisonomía parece revelar la llegada de nuevo heredero, comienzan los rumores de un posible embarazo. Esto le ocurrió este fin de semana a Halle Berry, quien dijo presente en una gala benéfica realizada en California.

Berry fue con un vestido plateado ceñido al cuerpo, y al momento de sonreír para los fotógrafos, consciente de que los ojos iban directo a su vientre, la actriz de 50 años apoyó sus manos allí en un gesto protector y, por supuesto, no tardaron en dispararse los rumores.

No obstante, su representante negó que ella esté esperando un tercer hijo. Pero ante tantas especulaciones, la ex Catwoman subió a su cuenta de Instagram una foto con un epígrafe que le permitió reírse de la situación y bromear al respecto: “¿Es que no puede una chica comerse un filete con papas fritas?“.