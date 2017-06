¡La madre de Ariel Winter arremete contra su hija por “exhibicionista”!

La protagonista de 'Modern Family' ha vuelto a ser atacada por su mamá debido a su forma de vestir

Hace solo tres años la actriz Ariel Winter (19) se enfrascó en una turbulenta batalla legal contra su madre, Chrystal Workman, en plena adolescencia para poder librarse de la situación de maltrato físico y psicológico a la que, según su testimonio, la sometía su progenitora. El proceso judicial acabó dando como resultado que la protagonista de ‘Modern Family’ lograra primero que su hermana mayor se hiciera cargo de su tutela en 2014 y, solo un año después, disfrutar de una situación de completa independencia recién cumplidos los 17.

Desde entonces, la joven intérprete ha dejado patente en sus redes sociales que vive una etapa personal mucho más apacible que, entre otras cosas, le ha servido para reforzar su confianza en sí misma: la cual se materializó en su decisión de someterse a una operación para reducir el tamaño de su pecho, que la tenía profundamente acomplejada y le provocaba molestias físicas, así como en los ajustados y atrevidos estilismos que ha venido luciendo desde entonces.

On @jimmykimmellive tonight! ❤️ A post shared by ARIEL WINTER (@arielwinter) on May 10, 2017 at 4:07pm PDT

Precisamente la apariencia de la artista y su criterio a la hora de vestir se han convertido ahora en un nuevo campo de batalla para que su progenitora -cuya relación actual con Ariel es inexistente- le dirija a su hija toda clase de críticas que, además, cuentan con el agravante de haber sido pronunciadas de forma pública.

“Necesita madurar. Le diría que se vistiera de manera más apropiada, que sea la persona tan bella que es. Me entristece saber que necesita exhibirse de esta manera cuando no es necesario. Ariel es inteligente, hermosa y con talento. Es una actriz por derecho propio. No necesita hacer esto. Está más guapa con ropa”, ha comentado a la revista In Touch Weekly.

@elleusa A post shared by ARIEL WINTER (@arielwinter) on Dec 6, 2016 at 7:25am PST

El escrutinio mediático que recibe la actriz que da vida a Alex Dunphy en la famosa serie, así como el agrio debate que con frecuencia genera su aspecto, se ha manifestado en más de una ocasión por medio de ofensivos comentarios contra su persona. Por desgracia para sus detractores y también para su madre, Ariel Winter ha puesto de manifiesto de forma constante que no permitirá que las críticas dañen su fuerte autoestima.

“Cuando era joven me afectaba mucho más que ahora. Hace tres o cuatro años me habría quedado devastada pensando: ‘¿Por qué la gente piensa todo eso de mí? Solo estoy siendo yo misma’. Pero mi hermana me ayudó a entender que el resto del mundo siempre dirá ese tipo de cosas independientemente del aspecto que tenga. Así que me repito a diario lo fabulosa que estoy“, revelaba hace unos meses a la revista Seventeen.