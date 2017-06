Conoce tus derechos: ¿Qué pasa si un inmigrante tiene antecedentes penales?

Respuestas a preguntas comunes sobre situación de inmigrantes indocumentados y residentes con problemas en su pasado.

Ser convicto de un delito puede facilitar enormemente el trabajo a las autoridades migratorias. Hay delitos violentos y graves que permiten que una persona pierda su residencia y sea deportada. Los indocumentados que por años no han sido detectados corren el riesgo de serlo si cometen cualquier falta o son arrestados.

La Opinión realizó una entrevista y sesión de preguntas y respuestas sobre este tema el pasado miércoles por FB Live con la abogada de inmigración Delia Franco. Aquí transcribimos parte de la entrevista y de sus consejos.

¿Es un delito bajo las leyes de Estados Unidos entrar sin papeles o ser indocumentado?

Desafortunadamente estamos criminalizando a los indocumentados, hay que tener cuidado con usar nuestro lenguaje. No es un crimen ser indocumentado, es una infracción o violación civil.

O entrar ilegalmente y después vivir sin documentación más de 180 días es una violación civil, pena es ser deportado y no permitirles regresar por cierto tiempo.

¿Qué es lo que se considera un extranjero criminal?

Generalmente es una persona que ha sido convicto de un delito menor o mayor. Personas que tienen un green card también puede ser un “criminal alien”.

La diferencia para un delito menor son menos de 365 días de condena y más de eso es una felonía, hay muchas diferencias entre la ley migratoria y criminal, mis clientes se confunden, ya fui a la cárcel y pagué mis multas por qué estoy afectado por inmigración.

Tener un delito en tu record ¿hace más fácil que te deporten?

Cuando uno tiene cualquier delito, recomiendo que vayan a ver un abogado. Pero damos herramientas a los abogados del gobierno par a una deportación. Eso puede prevenir que sean elegible para alivio migratorio y comprobar el carácter moral de la persona para obtener beneficios migratorios.

Pero depende del delito ¿No?

Depende del reporte de la policía, si por ejemplo es violencia doméstica y el reporte es grave, eso puede ser muy perjudicial para el caso de la persona. Una cosa que recomiendo es evitar en lo posible declararse culpable si no lo es. Hay personas que son inocentes y los acusan de un delito y se declaran culpables para poder salir de la cárcel, o porque tienen que trabajar o lo que sea. Es caro tener un abogado, es cierto, pero a la larga las consecuencias migratorias de una convicción en su record serán mucho peores.

Un señor nos pregunta sobre su caso de DUI hace dos años, llegó a los 16 años a este país, ¿le afectaría para la ciudadanía?

En general si no tienes documentos, hay problema. Cuando tenemos cualquier arresto también agrava. Buscar un abogado de “post conviction relief” se dedican a casos criminales y buscan una reducción o hacer un “vacature”. Se examina el caso y si hubo alguna violación en la forma en que se logró la convicción se puede hacer.

El “expungement” es otra herramienta legal para disminuir y eliminar ciertos delitos del record, pero no siempre sirve para evitar una deportación. Esto puede ser una pérdida de tiempo y dinero, por eso hay que consultar con un abogado migratorio.

Tenemos que ver con quien, hay abogados criminalistas que hacen el trabajo de la reducción o “vacature” pero si no tienen conocimiento del efecto que tiene en la situación migratoria, por eso debe tener también consulta con un abogado de inmigración.

Muchos residentes no saben que si cometen un delito o tienen o tuvieron algún problema con la ley, los pueden identificar de dos maneras: uno, cuando cometen el delito y los entrevistan en la cárcel para descifrar su estatus, Y si salen el país cuando regresa le revisan el record. Si tiene una convicción puede ser que lo identifiquen al regresar al país y lo manden a corte de inmigración, donde pueden quitarle su green card.

A otro señor le dieron dos infracciones de manejo, ticket por no tener licencia, ticket por velocidad. No los pagó ¿está en peligro de deportación?

Lo puede llevar a la cárcel, agarre a un abogado criminal se presente y trate de pagar las multas. Si no, le dan una orden de arresto y se puede complicar o aumentar los cargos. Si no, podemos doblar o triplicar los cargos porque no apareció ante el juez. El primer consejo, vaya con un abogado criminalista para que se presente en su lugar y evitar que lo deporten.

Pregunta alguien que tiene tarjeta de residente por 33 años, tuvo una felonía hace 30 años, está tratando de hacer “vacature” para eliminar el delito. ¿Afectaría el caso a la ciudadanía?

La gente piensa que al pasar el tiempo no se va a considerar un delito pasado, eso es incorrecto, definitivamente va a salir en el record y lo van a tomar en cuenta. Hay que saber qué delito fue y si le afecta su ciudadanía o incluso su residencia.

El oficial se fija en los últimos 5 años, pero eso no quiere decir que no revisan todo, hay que tener cuidado antes de someter la aplicación. Muchas organizaciones le ayudan a llenar la aplicación pero no revisan si hubo algún problema con la residencia o si tienen un arresto, revíselo antes de someter la aplicación.

¿Qué tipo de delitos puede hacer que le quiten a una persona la residencia?

Generalmente ofensas violentas, con sentencia de más de 365 días, tráfico o venta de droga. Hay varios delitos que pueden variar dependiendo del código penal que se considera, pero delitos violentos o de drogas son casos muy preocupantes y hacen muy vulnerable al inmigrante.

¿Alguien que tuvo una deportación en el pasado y luego regresó y fue víctima de un crimen, puede optar para la visa U?

SI, definitivamente. Me gusta mucho la visa U, da camino a la residencia, tiene perdones amplios, perdona detenciones en la frontera y hasta ciertos delitos. Si tenemos órdenes de deportación incluso puede funcionar, se da un permiso de trabajo por 4 años y en tres años puede pedir la residencia. Pero si tiene orden de deportación hay que pedir que se reabra el caso

Esta visa es para personas que han sido víctimas de algún crimen y que pueden probar que han colaborado con la investigación. No tiene que probar que la persona ha sido convicta del crimen, simplemente cooperar con un investigador, policía fiscal.

Hay que tener paciencia, ahora se están tardando hasta 2 años en dar la visa.

¿Qué pasa con las personas a las que les cerraron sus casos en los años de Obama?

Eso fue muy bueno para mucha gente, últimamente están diciendo que solo reabrirán los casos de personas que tengan arrestos recientes , que después que se cerró su caso tuvieron alguna convicción, van a regresarlos a las cortes. Por eso es importante no meterse en ningún tipo de problemas con la ley.

¿Pueden arreglar las personas que han sido deportadas dos veces en un mismo año?

Las probabilidades son muy bajas, solo si son víctimas de crimen por la Visa U. Esta visa perdona múltiples deportaciones.

Aquí la entrevista completa en video