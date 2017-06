Ivanka Trump contra las cuerdas por negocios en China

Si algo está claro es que ya son tres los miembros del clan Trump que están bajo la lupa de la justicia.

A Donald Trump y Jared Kushner, que enfrentan cuestionamientos por su relaciones con Rusia, se suma el sondeo que hace el Congreso a Ivanka Trump para que explique de una vez por toda cómo se ha lucrado económicamente desde que está en el gobierno favoreciendo sus negocios personales.

En un fuerte movimiento político cada demócrata del Comité Judicial de la Cámara firmó una carta exigiendo a la hija del primer mandatario que diga todo acerca de los múltiples conflictos de interés con respecto a su empresa de ropa y joyas, la cual lleva su mismo nombre.

NEW: JUDICIARY DEMOCRATS PRESS IVANKA TRUMP BRAND ABOUT CONFLICTS OF INTEREST. More here: https://t.co/sanrfXGzxW pic.twitter.com/2rOiDurbk4

— House Judiciary Dems (@HouseJudDems) June 12, 2017