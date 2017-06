Sergio Mayer Mori está en rehabilitación y no pudo escuchar la primera palabra de su bebé

El joven de 19 años se encuentra en una clínica por abuso de sustancias.

“¡Papá!”

Mila, la nieta de Bárbara Mori y Sergio Mayer ya dijo su primera palabra y todo quedó registrado en un tierno video que ha derretido los corazones de las casi 10,000 personas que lo han visto en Instagram.

Natalia Subtil, madre de la pequeña capturó el momento en que la bebé que procreó con Sergio Mayer Mori, llamó a su padre, al que desafortunadamente no ve hace meses.

“Pues alguien se va a poner muy feliz…”, escribió la modelo brasileña que próximamente se lanzará como cantante en México.

Pues alguien se va a poner muy feliz… @smayermori 💕 A post shared by M I L A 🍼 (@milamayersubtil) on Jun 12, 2017 at 11:49am PDT

Y es que la tensión entre Mayer Mori de 19 años y Subtil de 29 se volvió de dominio público hace meses. Sus enfrentamientos quedaron zanjados en el momento en el que el joven actor se fue de “retiro espiritual”.

❤️ A post shared by M I L A 🍼 (@milamayersubtil) on Apr 4, 2017 at 4:56pm PDT

“Yo no lo conozco ese retiro, no sé de qué se trate. Sé que es algo que te da todo lo que te enseña a crecer espiritual, intelectual, emocionalmente… todo. Le llaman un retiro, campamento… lo que sea. Lo único que espero es que no vaya a llegar acá con ‘peace and love’ y rapado y con túnica”, dijo Sergio Mayer en entrevista con Ventaneando.

Y es que según TV Notas, no se trata de un retiro espiritual en Los Ángeles, sino que el hijo de Bárbara Mori está en rehabilitación en una clínica al sur de la Ciudad de México.

Es increíble lo que expresa esta fotografía, simplemente #Maravillosa A post shared by Sergio Mayer (@sergiomayerb) on Apr 14, 2017 at 8:53pm PDT

Sergio Jr. se perdió uno de los momentos más emocionantes para cualquier padre, pero si logra recuperar su salud, habrá valido la pena.