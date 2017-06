GEO y ICE reconocen que guardias obraron mal al usar gas pimienta sobre detenidos en Adelanto

Incidente en el que una protesta pacífica de detenidos terminó con uso de fuerza de guardias de centro de detención será investigado

Tras el ataque con gas pimienta contra nueve detenidos en huelga de hambre en el Centro de Detención de Inmigrantes en Adelanto, California, las autoridades reconocieron haber usado fuerza excesiva e iniciaron una investigación sobre el incidente.

Portavoces de los nueve solicitantes de asilo que realizaron una breve huelga de hambre esta semana y fueron agredidos por un guardia de la cárcel privada de ICE bajo control de GEO Group, dijeron que estaban considerando reiniciar la huelga de hambre.

Marvin Grande, portavoz de los huelguistas, dijo que una supervisora de la empresa GEO habló con ellos y “reconoció responsabilidad” sobre el incidente ocurrido el lunes y que La Opinión reportó en su momento, con la confirmación de ICE de lo ocurrido.

“La supervisora habló conmigo y dijo que los guardias tenían la culpa y que no debieron actuar como lo hicieron”, explicó Grande. “Dijo que el guardia (que usó gas pimienta) se había excedido”.

El lunes, Virginia Kice, portavoz regional del occidente para la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), comunicó lo que había trascendido el lunes, cuando los nueve detenidos, parte de una caravana de migrantes que llegó en Semana Santa, declaró su intención de declararse en huelga de hambre y comenzaron una desobediencia civil.

“Los nueve hombres se negaron a a regresar a las camas asignadas para el conteo de la mañana, se tomaron de brazos y desafiaron órdenes de someterse a restricciones mecánicas”, dijo en el comunicado.

“Después de repetidos esfuerzos para evitar la confrontación, un oficial de supervisión usó un segundo de rociado de pimienta para someter a los detenidos, quienes inmediatamente cumplieron y se sometieron“, dijo Kice en un email. “Los nueve hombres fueron posteriormente examinados por personal médico y despachados para su colocación en viviendas restrictivas hasta que se lleve a cabo una revisión disciplinaria completa. Ningún oficial o detenido resultó herido”.

Tras el incidente, los detenidos fueron puestos en celdas aparte, dos por dos, según contaron ellos mismos en una llamada telefónica con La Opinión.

El miércoles, el grupo abandonó la huelga de hambre “tras recibir promesas de ICE de actuar respecto a sus solicitudes”.

Todos los nueve excepto uno de ellos han pasado la entrevista de “miedo creíble”, que es el primer paso para pedir asilo, pero la fianza que les dieron no les permitirá salir de detención, lo que dificulta que consigan buena representación para su caso de asilo, agregó.

El grupo agrega que no hay un buen trato a los detenidos, no se “facilitan los trámites o papeleos”, no hay buena alimentación y los uniformes no están limpios, entre otras quejas.

“Queremos uniformes nuevos, estamos hablando de ropa interior más que todo, porque estamos usando ropa interior usada por otras personas lo cual nos puede enfermar”.

También exigieron agua purificada y “salir bajo palabra lo más pronto posible”.

En un comunicado enviado este viernes, los huelguistas dijeron que habían “recibido promesas de ICE”, pero que probablemente continuarán la huelga porque “nos mintieron”.

“Sobre las fianzas pensamos que tenían razón cuando decían que ellos no podían hacer nada y que todo dependía de un juez, pero ahora nos damos cuenta de que es ICE quien las da en estos casos”, dijo Isaac Lopez Castillo, otro de los huelguistas de hambre.

Según un comunicado de un grupo denominado ” Sureñxs En Accion (SEA)”, los huelguistas se hacen llamar los “Adelanto9” y son de El Salvador, Honduras y Guatemala.

El manifiesto original de la huelga de hambre menciona a los nueve participantes: Isaac López Castillo, Marvin Grande Rodríguez, Alexander Burgos Mejía, José Cortez Díaz, Omar Rivera Martínez, Luis Peña García, Julio Barahona Cornejo, Josué Lemus Campos y Julio Valladares Jiménez.