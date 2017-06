David Villa: “Ya estoy pensando en el gol 52”

El ariete asturiano repasó el partido frente a Seattle Sounders, explicó la importancia de Yangel Herrera en su juego y ya mira hacia el derby neoyorquino de la semana que viene

Tras escribir con letras doradas una nueva página en la historia del New York City FC, David Villa nos atendió con la tranquilidad de quien se hace una tostada el domingo por la mañana.

El ariete asturiano llevaba varias jornadas consecutivas topándose con los postes y con las intervenciones espectaculares de varios guardametas de la MLS. De hecho, en la primera parte estrelló una pelota que vagaba sin dueño dentro del área en la cruceta, y por un momento el Yankee Stadium vivió un déjà vu: golpeo estético de David, portero vendido y balón a la madera.

En la segunda parte vino el gol de penalti, al centro, para asegurar, y el toque sutil para dar tres puntos a su equipo. Cualquiera estaría exultante llegando a 50 goles en menos de 80 partidos. David Villa no. Él se encoge de hombros, lleva marcando goles toda la vida.

“Soy el delantero, tengo que hacer goles”, obvió Villa. “Ya estoy pensando en el número 52“.

Patrick Vieira, una leyenda del fútbol a nivel mundial, no está sorprendido con Villa. “David ha ganado la Champions League, el Mundial, la Eurocopa…”, enumeró. “La calidad va a estar siempre ahí. A mí no me sorprende, sinceramente. Se nota que es un apasionado del juego. Es un ejemplo para los jóvenes del equipo e incluso para los aficionados”.

El ex del FC Barcelona, que sigue siendo el máximo goleador de la historia de la selección española, reveló que llegados a este punto en su carrera deportiva no le importan tanto los goles sino los puntos. Pero si se pueden dar los dos, mejor.

“Lo más importante es que los goles están dando puntos”, sentenció. “El fútbol no es un deporte individual, somos once, así que los goles no son para mí. Estoy contento de que aporten a la historia del New York City FC, pero yo ya he jugado muchísimos partidos en mi vida y me da igual el número. Lo que me duele es no ayudar al equipo, y la mejor manera de aportar es marcando”.

Sin embargo, además de aportar goles, el atacante celeste baja a menudo a la zona donde se cocinas las jugadas, cae sobre el costado izquierdo para crear espacios y se asocia con sus compañeros en la frontal del área para asistir o probar el disparo. Una de las piezas clave para que él no se desgaste tanto y el engranaje celeste funcione es Yangel Herrera, como el propio Villa confesó.

“Es un jugador importantísimo para nosotros”, alabó David. “Nos da mucha fuerza en el medio, recupera el balón en cuanto lo perdemos los de arriba, por lo que nos ahorra muchísimas carreras hacia atrás. No sé cuantas pelotas ha recuperado hoy. Fue una pena perderlo los últimos partidos, pero estamos orgullosos por el mundial sub 20 que ha hecho”.

El internacional español, que ha compartido vestuario con genios como Messi, Iniesta, Xavi, Silva, Alexis Sánchez o Fernando Torres, entre muchísimos otros, no recuerda un jugador tan joven como Herrera con tan pocos fallos.

“Normalmente a esa edad no tienes experiencia y cometes errores, pero Yangel no tiene muchos, la verdad”, elogió. “Tiene muchísimo talento, es fuerte, listo y ocupa muchísimo espacio“. Herrera y Villa volverán a enfrentarse en otro derby de la ciudad de Nueva York ante los Redbulls, que les eliminaron de la Stanley Cup esta misma semana.

“Ojalá que esta victoria ante el campeón de la MLS nos ayude en el derby de la semana que viene. Por un lado es bonito remontar por la moral que nos da, pero a mí no me gusta empezar perdiendo. Ojalá no tengamos que hacer más remontadas, querrá decir que vamos ganando”, anheló. “Ahora vamos a descansar y a partir del martes pensaremos en cómo ganarles en su casa“.