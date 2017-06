Eran inmigrantes algunos de los marinos muertos en choque de buque de EEUU

"Eran buenos estadounidenses", destacan familiares

Al menos tres de los siete marinos de los Estados Unidos que murieron en el choque del destructor Fitzgerald eran inmigrantes, y uno de ellos de origen latino.

Noe Hernández de Weslaco, de 26 años, era residente de Texas, donde está a punto de entrar una ley para “cazar a inmigrantes”, pero nació en Guatemala y encontró en la Marina una oportunidad para servir a los Estados Unidos y lograr un mejor futuro.

“Para mí, él representa lo que es ser honesto, tengo que decirlo, lo que Trump dice que no somos. Representa el lado bueno de la comunidad latina. Era un americano orgulloso. Era un buen ciudadano, era latino y orgulloso de sus raíces”, le contó su prima Aly Hernández-Singer a The New York Times.

Ngoc Truong Huynh, técnico del sonar de tercera clase, de 25 años de edad, era originario de Vietnam, pero a los dos años de edad, su madre se trasladó con él a EEUU.

“Encontró su propósito y amó cada minuto en él”, destacó su hermana Lan Huynh.

Seaman Dakota Kyle Rigsby, de 19 años, era de Filipinas y llegó a EEUU cuando tenía cuatro años de edad.

El resto de los jóvenes muertos en el choque del buque eran estadounidenses, pero de órigenes hispano y asiático, principalmente.

Datos revelados por NYT indican que las minorías raciales tienen mayor presencia en el Ejército estadounidense, al aumentar 40 por ciento en los últimos 20 años, y en el caso de la Marina, uno de cada 13 es de origen extranjero.

Aquí los nombres de las víctimas: Seaman Dakota Kyle Rigsby, Shingo Alexander Douglass, Ngoc T. Truong Huynh, Noe Hernandez, Carlos Victor Ganzon Sibayan, Xavier Alec Martin y Gary Leo Rehm Jr.

En el percance ocurrió el 17 de junio se vieron involucrados el USS Fitzgerald y el mercante filipino ACX Crystal, a a 103 kilómetros al suroeste de la ciudad de Yokosuka, sede de la VII Flota.