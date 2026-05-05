Qué debe saber y hacer ante la restricción de beneficios de alimentos SNAP

Decenas de miles de residentes de Illinois podrían comenzar a perder los beneficios de SNAP (ayuda de alimentos) este mes a medida que entran en vigor nuevas reglas federales de elegibilidad, lo que genera preocupación por un posible aumento del hambre en todo el estado.

Aunque las nuevas reglas de SNAP entraron en vigor oficialmente el 1 de febrero, el mes de mayo es el primero en que muchos beneficiarios podrían sentir el impacto. Bajo las nuevas reglas, ciertos participantes de SNAP solo pueden recibir tres meses de beneficios dentro de un período de tres años, a menos que cumplan con nuevos requisitos de trabajo o califiquen para una exención.

En el Greater Chicago Food Depository, funcionarios dicen que se están preparando para una mayor demanda de despensas de alimentos, al mismo tiempo que instan a los residentes a actuar rápidamente si creen que podrían verse afectados. Esto es lo que debe saber.

¿Qué cambió con SNAP y por qué es importante el 1 de mayo?

Los cambios provienen de una ley federal aprobada el verano pasado, conocida como el ‘One Big, Beautiful Bill’, impulsada por el gobierno de Donald Trump.

Bajo las nuevas reglas, ciertos participantes de SNAP están limitados a tres meses de beneficios en un período de tres años, a menos que cumplan con nuevos requisitos tales como realizar al menos 80 horas al mes de trabajo, voluntariado o capacitación laboral. Debido a que la política comenzó el 1 de febrero, los beneficiarios sujetos a la regla agotaron esos tres meses en febrero, marzo y abril. Mayo es el primer mes en que muchos podrían perder los beneficios.

“Mayo será el primer mes en que realmente sentirá la pérdida de sus beneficios, porque ya habrá agotado los tres meses de beneficios que se le permiten”, dijo Man-Yee Lee, portavoz del Chicago Food Depository, a La Raza.

Funcionarios estatales estiman que alrededor de 120,000 residentes de Illinois podrían verse afectados.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de perder los beneficios?

Los cambios aplican a personas que el gobierno federal define como adultos “aptos para trabajar” sin dependientes. Esto incluye a participantes de SNAP entre 18 y 64 años que no tienen hijos menores de 14 años y que no califican para una exención.

Para mantener los beneficios, deben completar al menos 80 horas al mes de trabajo, voluntariado o capacitación laboral. Lee describió la política como uno de los cambios más restrictivos en la historia del programa SNAP.

¿Qué pasa si creo que califico para una exención?

Algunas personas en riesgo de perder sus beneficios podrían calificar para una exención, pero deben informar esa información al Departamento de Servicios Humanos de Illinois.

Las exenciones pueden aplicar a mujeres embarazadas, personas que experimentan falta de vivienda o que viven con una discapacidad certificada u otras circunstancias calificadas. En el sitio web del estado hay una herramienta de evaluación que determina si puede solicitar una exención.

“Lo que estamos viendo ahora mismo es que mucha gente no entiende las exenciones”, dijo Lee. “Creemos que muchas de ellas probablemente sí califican para una exención, pero automáticamente asumen que no”.

No es demasiado tarde para solicitar una exención. Aunque algunas personas pueden comenzar a perder beneficios en mayo, los residentes aún pueden presentar la información necesaria para recuperar la elegibilidad en meses futuros.

¿Qué pasa si pierdo mis beneficios? ¿Puedo recuperarlos?

En muchos casos, sí. Los beneficios pueden restablecerse si una persona demuestra que califica para una exención o cumple con el requisito mensual de 80 horas de trabajo, voluntariado o capacitación.

Puede haber un periodo sin cobertura, dependiendo de cuándo una persona normalmente recibe sus beneficios.

“Puede que pierda los beneficios de mayo, pero una vez que presenten ese formulario de exención, podrá volver a incorporarse al programa”, dijo Lee.

¿Cuándo exactamente perderán las personas sus beneficios?

No hay una fecha límite única para todos. Los beneficios de SNAP se distribuyen a lo largo del mes según cuándo una persona se inscribió en el programa. Algunas personas los reciben el primer día del mes, mientras que otras los reciben más tarde.

“No todos los 2 millones de participantes reciben sus beneficios el primer día de cada mes”, dijo Lee. “Así que el día en que normalmente los recibe será el primer día en que ya no los obtendrá”.

¿Qué debo hacer ahora mismo si estoy afectado?

Defensores recomiendan que los residentes verifiquen si califican para una exención, reporten cualquier cambio en su situación al estado y lleven un registro de sus horas de trabajo, voluntariado o capacitación. También pueden buscar ayuda a través de la línea directa del Departamento de Servicios Humanos de Illinois al 1-800-843-6154 o del equipo de beneficios del Food Depository al 773-247-3663.

¿Cómo afectan los cambios a los inmigrantes?

Cambios que entraron en vigor el 1 de abril redujeron significativamente la elegibilidad para muchos inmigrantes. Según Lee, inmigrantes con estatus legal y protecciones humanitarias, incluyendo refugiados, asilados y sobrevivientes de trata, ya no son elegibles para SNAP.

Alrededor de 16,000 inmigrantes en Illinois han sido afectadas. Lee dijo que estas personas no pueden calificar para exenciones. Su única vía para volver al programa es obtener la residencia permanente legal, conocida como “green card”.

Las personas indocumentadas ya no eran elegibles para SNAP y continúan sin serlo.

¿Pueden los inmigrantes indocumentados recibir ayuda alimentaria?

Sí. Las personas indocumentadas aún pueden recibir alimentos a través de despensas comunitarias.

“En nuestras despensas [del Food Depository] no pedimos ni exigimos que las personas muestren identificación. No preguntamos por el estatus migratorio”, dijo Lee. “Si eres un ser humano, mereces comer”.

La ubicación de servicio de despensas cercanas se puede consultar en el sitio web del Food Depository.

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