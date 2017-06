Abierto el plazo para la renovación de ITINs que expiran este año

La Agencia de Tributos recuerda que no comparte datos con "La Migra" ni con otras agencias del Gobierno

“Cuanto antes, mejor“.

Este es el mensaje que quiere transmitir el Servicio de Impuestos Internos (IRS) a los ciudadanos que tengan que renovar su Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN por sus siglas en inglés) antes de final de año para evitar retrasos que podrían afectar a su declaración de impuestos y a sus reembolsos en el futuro.

“Si las solicitudes entran el sistema ahora, todo el proceso se agilizará y se podrá ofrecer un mejor servicio a los individuos que no conozcan bien cómo hacerlo o que tengan dudas sobre asuntos concretos”, afirmó Ken Corbin, director de los servicios legales de la División de Salarios e Inversiones del IRS, en una rueda de prensa el miércoles.

El programa de renovación de los ITINs, documentos usados por los contribuyentes que deben declarar sus impuestos en Estados Unidos pero que no cumplen los requisitos para obtener un número de Seguro Social (SSN), está operativo desde octubre de 2016, pero el IRS ha decidido introducir este año varias mejoras con el fin de agilizar todo el proceso.

En primer lugar, el nuevo programa permitirá a los contribuyentes solicitar la renovación de sus ITINs para 2018 a partir de junio, tres meses antes de la fecha de inicio del proceso de actualización que se estableció el año pasado.

Bajo la Ley de Protección contra Subidas de Impuestos a los Estadounidenses (PATH), los Números de Identificación Personal de los Contribuyentes que no hayan sido usados en una declaración federal de impuestos al menos una vez en los últimos tres años expirarán el 31 de diciembre de 2017, y lo mismo ocurrirá con los ITINs que contengan los dígitos 70, 71, 72 ó 80 en el medio.

Además, los ciudadanos cuyos documentos de identificación fiscal contenga los números 78 y 79 también podrán solicitar la renovación de su ITIN, cuya validez expiró el año pasado y, por tanto, debe ser actualizada lo antes posible.

Por otra parte y como respuesta a la creciente preocupación sobre si las autoridades podrían aprovechar la información de los números fiscales de los estadounidenses, el IRS ha recordado que no hay ningún motivo para alarmarse porque la identidad de los contribuyentes está protegida por leyes federales y nunca es compartida con otras agencias del Gobierno.

De hecho, Corbin aseguró que las cifras de recaudación de impuestos a estas alturas del año son prácticamente las mismas que las de 2016, lo que demuestra que, pese a lo que muchos creen, la mayoría de los estadounidenses confían en el sistema fiscal y no ven en riesgo su estatus migratorio.

Cómo iniciar el proceso de renovación

El IRS comenzará a enviar la notificación CP-48, Debe renovar su Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para presentar una declaración de impuestos de EEUU, a los ciudadanos afectados a finales del verano. Los individuos que reciban el aviso después de haber comenzado el proceso para renovar el ITIN no necesitarán tomar acciones adicionales a no ser que otro miembro de la familia resulte afectado.

Opción familiar disponible

Quienes posean un ITIN con los números 70, 71, 72 y 80 en el medio tienen la opción de renovar a la vez sus documentos y los de su familia más cercana, que incluye al cónyuge del contribuyente y a cualquier individuo dependiente mencionado en la declaración de impuestos.

Cómo renovar un ITIN

Para renovar un ITIN, los contribuyentes deben completar el Formulario W-7, incluir el motivo por el cual necesitan obtener un número fiscal y presentar toda la documentación requerida para que no haya retrasos o problemas en el proceso.

A nivel general, hay tres formas de presentar el paquete de solicitud:

Enviar el Formulario W-7 por correo , junto con los documentos originales de identificación o copias certificadas por la agencia emisora, a la dirección del IRS que aparece en las instrucciones del formulario. EL IRS revisará los documentos de identificación y los devolverá en un plazo de 60 días.

, junto con los documentos originales de identificación o copias certificadas por la agencia emisora, a la dirección del IRS que aparece en las instrucciones del formulario. EL IRS revisará los documentos de identificación y los devolverá en un plazo de 60 días. Trabajar con un Agente Tramitador Certificado (CAA) autorizado por el IRS para comprobar que todos los papeles son correctos antes de ser procesados por las autoridades competentes. Además, los CAA también pueden certificar pasaportes y pruebas de nacimiento.

autorizado por el IRS para comprobar que todos los papeles son correctos antes de ser procesados por las autoridades competentes. Además, los CAA también pueden certificar pasaportes y pruebas de nacimiento. Pedir una cita por adelantado en un Centro de Asistencia al Contribuyente del IRS en vez de mandar los documentos originales por correo.

Evitar errores frecuentes

Las declaraciones federales presentadas en 2018 con un ITIN expirado serán procesadas pero no se permitirán ciertas exenciones y/o créditos. Los contribuyentes recibirán una notificación avisándoles del cambio en su declaración y de la necesidad de renovar el Número de Identificación Personal del Contribuyente. Cuando se renueven, los contribuyentes recibirán los reembolsos correspondientes.

Es importante recordar que el IRS ya no aceptará pasaportes que no tengan fecha de entrada a Estados Unidos, aunque dicha opción sí será válida para los ciudadanos mexicanos y canadienses y para el personal militar que vive en el extranjero. Si una persona no tiene su pasaporte sellado y no entra en ninguna de las anteriores categorías, su residencia en el país deberá comprobarse a través de: