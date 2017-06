El “secreto” que desconoces de presentadora colombiana acusada de secuestro

La acusan de haber sido el “gancho” para llevar a las víctimas a los secuestradores, pero la madre de Paulina Karina Díaz García cuenta una historia muy distinta

En un video compartido en redes, Ana Deisy García, madre de Paulina Karina Díaz García, la expresentadora del Canal 2 en Cali, salió en defensa de su hija, acusada por el secuestro de dos hombres en una discoteca de ese municipio colombiano.

García asegura que su hija es inocente y que todo se trata de una retaliación por parte de las autoridades.

La mujer plantea que el Gaula de la Policía desapareció a su esposo, hermano y sobrino, asuntó que ella denunció y por lo que ahora, supuestamente, le están pasando factura.

Según sostiene, el arresto es una “equivocación”. Agrega que lo que se ha dicho de su hija en los informes de prensa son “sandeces”.

“Nosotros tenemos un incoveniente. Hace cuatro años, desaparecieron a nuestra familia.Yo le he puesto una demanda a esta gente y quieren involucrarla, inmiscuirla en cosas que no son. A mí no me pueden hacer nada, porque yo soy protegida por este gobierno. Entonces, han tocado lo más duro que fue mi hija”, indica la madre en el video.

Las declaraciones de la mujer podrían darle un giro al caso bajo el que se alega la presunta participación de Díaz García en el secuestro del comerciante Hugo López Moncayo y del abogado Milton Caro Villamil, ocurrido el 30 de diciembre de 2011, en una discoteca de Cali.

Además de la expresentadora, Hugo Mauricio Hoyos –alias La Bruja– fue detenido.

Ambos se encuentran en prisión bajo cargos de extorsión y secuestro.

Otras dos personas se encuentran cumpliendo una condena de 23 años por complicidad en el secuestro y hurto.

“Esta mujer estaría cercana a una de las mesas donde estaría prácticamente como vigilando a estas personas que fueron víctimas del secuestro y, posteriormente, asesinadas”, indicó en su momento el coronel Henry Jiménez, subcomandante de la Policía de Cali, sobre el presunto involucramiento de la calena.