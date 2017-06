La razón por la que Cristiano Ronaldo solo tiene hijos con vientres de alquiler

Una experta dio su versión del por qué CR7 prefiere procrear con una desconocida y no con sus parejas

Cristiano Ronaldo está en boca de todos.

Desde hace unos días el jugador portugués ha dado la nota fuera de las canchas. Primero cuando la prensa de su país reveló que sería padre por segunda ocasión, esta vez de gemelos y una vez más a través de un vientre de alquiler.

Y aunque la noticia no ha sido confirmada por el delantero del Real Madrid, la prensa reveló que el futbolista portugués habría pagado 200 mil euros a la madre que dio a luz a los bebés a través de gestación subrogada.

Según, el portal del Cmjornal, el vientre de alquiler fue escogido por catálogo y la madre obligada a renunciar a todo derecho sobre los niños, que tendrán como hermano a Cristiano Jr., hijo de la estrella del Real Madrid y que también vino al mundo por el mismo método.

Cristiano habría sido padre de gemelos –un niño y una niña, Mateo y Eva. La misma fuente se refiere a que se trataría de una vientre de alquiler, aunque aún no ha habido confirmación oficial.

¿Pero por qué Cristiano habría tomado la decisión de tener hijos siempre a través de este método?

Según Magdalena Salamanca, experta española en psicoanálisis, el problema es que Cristiano sufre de un complejo o trastorno no resuelto.

“Es una reacción propia de un complejo de Edipo no resuelto. Si supero a la Ley, supero al padre. Estoy por encima de todo, soy omnipotente y no necesito a nadie más. No necesito a una mujer para tener hijos”, explicó Salamanca a el diario El Español.

En 2010, Cristiano Ronaldo ya anunció por sorpresa que fue padre en secreto de su actual hijo de 7 años.