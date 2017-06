“Se les va a derrumbar el muro cuando el pueblo estadounidense vea el costo”, senadora Kamala Harris

ENTREVISTA EXCLUSIVA- La senadora de California también ha dado mucho qué hablar por su agresivo interrogatorio a funcionarios de Trump en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.

La senadora de California Kamala Harris indicó este miércoles que cuando el pueblo estadounidense vea “lo que va a costar el plan migratorio de Trump, que les van a quitar cobertura de salud y que habrá menos impuestos para ricos, el muro fronterizo se les va a venir abajo”.

La senadora Harris habló este miércoles con La Opinión desde Washington sobre este tema, la derogación de “Obamacare”, las intenciones de Trump sobre DACA y las voces críticas que la denostaron como “histérica” por su interrogatorio agresivo de personeros del Presidente.

Harris estuvo en el centro del huracán la pasada semana tras interrogar agresivamente al fiscal general Jeff Sessions durante una audiencia del Comité Judicial del Senado.

Dos colegas republicanos y varones del senado la interrumpieron pidiendo “cortesía”, la segunda vez que esto le ocurría durante sus intervenciones en la investigación sobre los lazos del actual gobierno de Estados Unidos y personeros rusos. Algunos indicaron que había mucho de sexismo en esta actitud ya que demócratas hombres hicieron algo similar y no fueron interrumpidos.

Desde entonces, los críticos la llamaron “histérica” y los partidarios se preguntan si la senadora junior de California es “una posible candidata presidencial para 2020”.

A continuación, partes de la entrevista:

Senadora, la vimos recientemente poniendo “nervioso” al fiscal general de la nación a senadores y a algunos testigos con sus preguntas. ¿Qué piensa de la reacción que hubo a su interrogatorio de los testigos ante el comité de inteligencia del senado?

Hay gente a la que no le gusta que les obliguen a decir la verdad. En lo que a mí respecta pienso que el público merece saber qué pasó (con el tema de Rusia y los contactos de este gobierno con los rusos). Al interrogar al sub secretario de justicia Rod Rosenstein, yo quería que él hiciera un compromiso de darle al (investigador especial) Robert Muller, independencia total para investigar la injerencia de Rusia en nuestras elecciones. ¿Por qué? Porque sabemos que la última persona responsable de investigar fue despedida y él respondió diciendo “confíe en mí”. Bueno, eso no es suficiente. Con respecto a Sessions, yo quería evaluar lo que él estaba haciendo en términos de su conocimiento y sobre lo que tiene que suceder para llegar a la verdad y su participación en todo esto.

¿Cuál es el criterio que usaría para decidir si el Presidente o alguien en su administración debe ser procesado por obstrucción de Justicia?

Tenemos que esperar y obtener más información, la investigación todavía está en proceso, todavía hay muchos más testigos para entrevistar, y más documentos que leer. Creemos que esto también es parte de la investigación de Muller.

¿Qué están dispuestos a hacer los demócratas para detener la derogación de ACA (Obamacare), frente a la actitud del liderazgo del senado, que está negociando un proyecto a la sombra y pretende que el senado vote por él casi de inmediato?

En parte tenemos que dejar en claro a la gente en todo el país, que el plan republicano dejará sin cobertura médica a 23 millones de personas. Sólo en California puede que 4 o 5 millones de personas pierdan cobertura. El plan republicano se trata de recortar recursos sustanciales a Medicaid y se otorgar exenciones fiscales para los ricos. Es malo y es inmora Que sepan también que todos los republicanos congresistas de California votaron por esa medida. Y a tus lectores, que estén conscientes de quien apoyó esto.

La pasada semana se anunció que el gobierno de Trump dejaría tranquilo el programa DACA ¿Cuál es su plan si el gobierno se mueve para eliminar DACA, deportar soñadores o usar DACA como moneda de cambio para otra cosa?

No. En lo que a mí respecta DACA no es negociable, tenemos que proteger a nuestros soñadores y mantener en vigencia DACA, y aplazar la deportación para esos jóvenes. Yo no voté por la confirmación del Secretario de Seguridad Nacional porque no estaba dispuesto a comprometerse con mantener la promesa a los jóvenes.

¿Crees que este gobierno tiene alguna intención o razón oscura por la cual no se eliminó DACA hasta ahora?

Creo que lo que pasó fue que empezaron a ver que realmente no había manera de justificar la deportación masiva de “soñadores”, pero también estoy escuchando historias sobre individuos jóvenes que calificarían, que están siendo arrestados. Parte del problema es que están diciendo una cosa en los altos niveles altos, pero no han entrenado a los agentes de la calle para hacerles saber que deben dejar a estos jóvenes en paz, así que todavía estoy preocupada por eso.

Informamos esta semana que los arrestos en la frontera están en un punto muy abajo. Sin embargo, el Sr. Trump quiere gastar miles de millones más en arrestos de inmigrantes y en el muro. ¿Se puede hacer algo para detenerlo?

Creo que cuando los estadounidenses ven que la cantidad de dinero va a costar, y la estimación es muy alta … la gente va a entender que simplemente no tiene sentido. Son miles de millones que podrían utilizarse para tantas otras cosas, cuando se combina el dinero que el muro va a costar, lo que están tratando de hacer despojar a la gente de su cobertura de atención de salud y dar incentivos fiscales a los más ricos, creo que el muro se va a venir abajo.

¿Kamala 2020 para presidenta, tal vez?

(Risas) ¿Cómo estás Pilar, como te va? (Risas). ¿Sabes? Voy a concentrarme en hacer lo que debo hacer hoy y seguir mañana.