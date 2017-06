Para Marjorie de Sousa la idea de lo que es “ser bonita” ha cambiado

Se sentía el "patito feo" de niña.

Marjorie de Sousa olvidó por un momento los amargos detalles de su polémica separación de Julián Gil, y recordó la travesía que ha sido su vida hasta el estrellato. Contrario a lo que se pudiera pensar, la venezolana no siempre se sintió la belleza en la que está convertida hoy.

“Por muchos años use aparatos en la boca, usé lentes… todavía los uso, cosa que me encanta porque se me hace que se ven super sexy, pero en ese momento me sentía horrible”, contó a People En Español, publicación en la que apareció junto a su hijo Matías en la portada en junio.

@marjodsousa nos reveló que cuando pequeña era el patito feo de su escuela. Sin embargo, le exhorta a toda mujer quererse en su propia piel. #50masbellos #peopleenespañol #marjoriedesousa A post shared by People en Español (@peopleenespanol) on Jun 16, 2017 at 1:44pm PDT

Pasada la adolescencia, Marjorie comenzó a estar consciente de que la belleza exterior era solo un reflejo de la persona que cultiva una vida sana en todos los aspectos.

“Aunque nunca fui de maquillarme mucho, me parece que lo natural es atractivo. Tampoco me ha gustado peinarme nunca, siempre he sido así”, dijo.

Para ella, la actriz estadounidense, Julia Roberts, es un ejemplo a seguir. “Creo que es una mujer super natural y muy auténtica. Las mujeres deberíamos copiar ese tipo de cosas, no estar buscando tanto ser perfecta porque no somos perfectas y yo creo que lo bonito es ser como somos”.

A seis meses de dar a luz a Matías, la protagonista de Sueño de Amor recupera su autoestima poco a poco.

“Este el primer trabajo fotográfico después de mi barriga y creo que es un momento para la mujer super vulnerable. Muchas sufren depresión postparto […] no te sientes en tu peso, a lo mejor tu cara está un poco más hinchada… [es que] toma un año recuperarse. A lo mejor la gente no lo ve, pero tú no te sientes cómoda, tú te sientes así”, concluyó.