Paulina y Thalía no pueden estar juntas en el reencuentro de Timbiriche

A las estrellas no les quita el sueño reunirse con Timbiriche, primero están sus discos.

A pesar de que mucho se ha especulado de que las dos superes­trellas del pop mexi­cano, Thalía y Paulina Rubio, probablemen­te compartan el esce­nario con sus excom­pañeros de Timbiriche (Sasha, Alix, Mariana, Diego, Benny y Erik) en sus próximas pre­sentaciones en el Au­ditorio Nacional, la bella Sasha explicó en exclusiva para BASTA!, que las dos cantantes van a estar en la gira del re­encuentro de Timbiri­che ¡Juntos! solo si sus agendas se los permi­ten, ya que cada una tiene proyecto discográfico.

“Ojalá puedan estar las dos en el escenario y ojalá que noso­tros y nuestra música, que tam­bién es de ellas, sea el puen­te para que esto suceda. Y ojalá que lo hagan para ya acabar con tantos rumores. Es puro chisme que Paulina y Thalía hayan pe­dido no estar al mismo tiempo en el escenario del reencuentro de Timbiriche. Yo cuando las he visto, se tiran buen rollo. Jamás ha dicho ninguna de las dos que si una está, la otra no va”, seña­ló Sasha.

Por su parte, Benny dijo que a Timbiriche también le gusta­ría estar en los reencuentros de los 90. “Sí nos gustaría partici­par en estos reencuentros de los 90, por la magnitud y tamaño de proyectos. Qué padre cantar con los cuates. Pero ahora que esta­mos viendo lo del repertorio, es­tamos hablando de cerca de 60 canciones que fueron éxitos, y hacemos de lado otras 100 rolas, creo que mejor aprovechamos nuestras canciones con más ho­ras de show, ya que tenemos la fortuna de tener un repertorio tan rico. Tratamos de reunirnos cada 10 años para que los fans nos vean con nuevas propues­tas”.

¿SABÍAS QUE?

La banda se presentará 13, 14 y 15 de septiembre en el Audito­rio Nacional. Los precios van de 350 a 3 mil pesos que tengan ganas de vernos. De lo que se trata es de que nos acompañen todos los Timbiri­ches”, dijo el artista.