Video: Diputado mexicano atascado en pozo pide ayuda por Facebook Live

¡Qué papelón!

Un diputado mexicano se lanzó a un pozo para rescatar a su perro y terminó clamando por ayuda a través de un Facebook Live.

El diputado local de Morena, Julián Peña Hidalgo, quedó atrapado en un hoyo de 12 metros de profundidad en la comunidad de San Juan Calmeca, municipio de Tepexco, en Puebla.

“Buena tarde, no sé si esté bien hacer esto, pero mi perro se cayó al pozo. Ya hablé a mi casa, a mis familiares pero a ver si alguien puede decirles. Los dos nos caímos al pozo, estamos atrapados. Es un pozo de agua para el campo. Me metí a sacarlo. No hay nadie. Sí está cansado esto. No sé qué tanto tiempo aguante yo”, indicó el funcionario en la transmisión en vivo.

Uno de sus primos que lo vio a través de la red social fue el primero en llegar a la escena. Otros familiares de Peña Hidalgo llegaron posteriormente.

Peña -que tenía miedo de ahogarse- se agarró de una varilla de alambre mientras agarraba al labrador hasta que los parientes y personal de emergencia lograron rescatarlo.