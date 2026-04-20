Por temor a redadas, cancelan el desfile del Cinco de Mayo en La Villita por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo, el desfile anual de Cinco de Mayo de La Villita ha sido cancelado, ya que el temor en torno a la aplicación de las leyes federales de inmigración continúa pesando fuertemente sobre la comunidad.

La Cámara de Comercio de Cermak Road y Casa Puebla anunciaron la decisión, señalando los desafíos persistentes que enfrentan los residentes mexicanos bajo las políticas migratorias de la administración Trump.

“Esta decisión se toma a la luz de los desafíos que nuestra comunidad mexicana continúa enfrentando bajo esta administración”, dijeron los organizadores en un comunicado. “Muchas familias están experimentando miedo e incertidumbre debido al aumento de las acciones de control migratorio y la amenaza constante de redadas. Dadas estas circunstancias, los miembros de nuestra comunidad se han retirado, comprensiblemente, de reuniones públicas y celebraciones. No hay nada que celebrar”.

El desfile, que normalmente se lleva a cabo a lo largo de Cermak Road durante la primera semana de mayo, atrae a cientos de personas cada año y conmemora la victoria de México sobre las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862.

Sin embargo, en los últimos años, el evento ha enfrentado interrupciones repetidas. Fue cancelado en 2018 y 2019 en medio de una disputa entre los organizadores y el liderazgo del distrito, y nuevamente durante la pandemia de covid-19. En 2024, el desfile fue suspendido poco después de comenzar y se le cambió la ruta luego de que la Policía de Chicago respondiera a reportes de disparos.

La cancelación de este año ocurre tras las secuelas de la Operación Midway Blitz, un esfuerzo de deportación a gran escala lanzado por el gobierno de Donald Trump en el área de Chicago el otoño pasado, que provocó miedo y tensión y puso a la comunidad mexicana de la ciudad en estado de alerta.

Durante esa operación, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron redadas en múltiples ubicaciones a lo largo del área de Chicao, incluida La Villita. En respuesta, residentes comenzaron a patrullar los vecindarios para monitorear la actividad de ICE, mientras que otros desarrollaron un sistema de silbidos para alertar a sus vecinos cuando había agentes cerca.

En él área de La Villita, negocios locales a lo largo de Cermak y la Calle 26 reportaron una fuerte disminución en el tráfico de clientes y en las ventas a medida que se intensificaba la actividad de las redadas.

La Cámara de Comercio de La Villita aclaró que no tiene ninguna afiliación con la Cámara de Comercio de Cermak Road ni participación en la decisión de cancelar el desfile del 5 de mayo. En un comunicado, la organización reconoció el impacto que la cancelación de tradiciones de larga data tiene sobre los negocios locales, las familias y la comunidad en general, independientemente de quién tome esas decisiones.

La Cámara de Comercio de La Villita también informó que el Desfile del Día de la Independencia de México en la Calle 26, que este año celebra su edición 55, seguirá adelante según lo planificado este septiembre.

“Seguimos comprometidos a celebrar nuestra cultura y apoyar a nuestra comunidad”, dijo la Cámara de Comercio de La Villita.

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