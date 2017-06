Cinco cosas que hay que saber de la nueva generación alemana que enfrentará al Tri de Osorio

La selección mexicana de Osorio y el equipo 'experimental' de Joachim Löw ya velan armas para su encuentro del jueves. Esto es lo que hay que saber de los europeos

Mientras Rafael Márquez tenía cuatro meses de haber debutado en Primera División con el Atlas, Benjamin Henrichs, mediocampista alemán, contaba su primeros minutos de vida en Colonia.

Sobran los ejemplos para describir la juventud que rodea al equipo teutón, próximo rival del Tri en las Semifinales de la Copa Alemania, una escuadra que parece tener poco fogueo con la Selección mayor, pero que muchos suman números de veteranos con sus clubes de procedencia.

Julian Draxler, jugador que cuenta con mayor cartel de la plantilla y quien porta la cinta de capitán, es el jugador que más participaciones tiene de la actual plantilla con 33 partidos.

Joachim Löw, DT de la Selección alemana se aventuró tanto a llevar la copa con jóvenes, que incluso algunos, como Kareem Demirbay y Diego Demme, se metieron a la convocatoria pese a contar con sólo un partido dentro de su experiencia internacional.

En esta lista no hay mayores de 30, de hecho, el más “veterano”, Sandro Wagner, de 29 años, apenas ha visto juego en un partido, porque esta Alemania es el futuro de Löw.

5 cosas que debes saber de esta Alemania

Timo el letal

Uno de los goleadores de la Copa Confederaciones, Timo Werner, fue también el máximo artillero alemán en la Bundesliga. Werner hizo 21 goles con el equipo revelación del torneo, el RB Leipzig, que jugará la Champions League la próxima temporada. Werner no se engloba en el prototipo físico del centro delantero alemán, pero su velocidad y disparo fácil lo hacen un auténtico “killer“.

Los 3 ‘Öziles’

Joachim Löw no quiso contar con Mesut Özil para esta competencia. A falta de su asistente estrella, lo compensó llamando a tres de los mejores pasadores alemanes que tuvo la Bundesliga: Julian Brandt (8), Kerem Demirbay (8) y Sebastian Rudy (7), los tres jugadores son titulares indiscutibles en sus equipos, Bayer Leverkusen y Hoffenheim, respectivamente.

Emre, viejo conocido

Emre Can ya sabe como hacer sufrir a una Selección Mexicana. Capitán del equipo alemán que visitó México durante el Mundial Sub 17 de 2011, Can guió casi de forma perfecta a sus compañeros hasta la semifinal del torneo. Ahí se topó con el Tri, al que le marcó en un eslálom desde media cancha. Hoy estrella del Liverpool, Emre comanda también a los suyos en la Copa Confederaciones.

Chavos, pero cotizados

Este equipo alemán cuenta con auténticas joyas cotizadas a un gran precio en el mercado europeo. Leroy Sané es la prueba viva de ello. El 2 de agosto de 2016, Manchester City anunciaba la llegada de Sané, procedente del Schalke 04. El mediocampista, de entonces 20 años de edad, hizo gastar al City poco más de 50 millones de euros para lograr su fichaje.

Ya son ‘Chicos Bayern’

La calidad de esta Selección de Alemania es tanta, que incluso el Bayern Munich ya apartó a sus nuevos jugadores. Cuando termine la participación de Sebastian Rudy y Niklas Süle en la Copa Confederaciones con La Mannschaft, ambos jugadores deberán tomar unos días de vacaciones y reportar con el Bayern, que logró sus fichajes desde el pasado mes de enero.