La “chica del clima” que dio una lección importante sobre la apariencia física

Y respondió con un video que ya tiene 700 mil visitas

Siempre atraen la polémica. Las “chicas del tiempo”, aunque muchas no sean meteorólogas, por lo general sí son jóvenes, esbeltas y con ropa muy apretada sólo para estar 3 minutos frente a la cámara y contar que el fin de semana va a estar soleado o lluvioso.

La apariencia de las “chicas del tiempo” nunca tendría que importar, y su aspecto no condiciona la idoneidad para su trabajo. Pero como muchas mujeres, Sandra Martínez, de 58 años, se topó con las presiones sociales en el vasto y complicado mundo de Internet cuando solo cumplía su rol en El Tiempo de San Salvador. Los televidentes quedaron impresionados, de manera negativa, e insatisfechos con su apariencia a tal punto que crearon un meme.

Sandra no se quedó de brazos cruzados y se le ocurrió la respuesta perfecta.“Comparto mi primer meme en redes sociales, me cae en gracia y me da mucha risa. Mi figura cuando estaba joven era mejor y natural. Espero se vean así como yo a los 60 años (que tengo muy orgullosa)”, escribió la meteoróloga.

Además, Sandra dijo que su carrera le costó 20 años y que es especialista en aeronáutica, hidrológica, marítima pero ahora se dedica a dar los pronósticos del tiempo. La meteoróloga terminó el posteo con un mensaje muy educado: “Gracias por mi primer meme, me ha gustado mucho”.

El posteo fue compartido por miles de usuarios en redes sociales que no aguantaron el ataque a la apariencia de la profesional. Sin embargo, Sandra se lo tomó con humor: “Aunque la gente no me lo cree, me causó gracia, porque me comparaban con chicas del clima de otros países pero para mí no tiene mayor importancia”.

Martínez está muy segura de sí misma y gracias a eso, “lo físico o la apariencia pasan a ser algo secundario”. Ella trabajó en un proyecto enfocado a la integración de las mujeres a los servicios públicos, a los cargos importantes y a los salarios justos. “La mujer no se vale por su físico, sino que por su mente, corazón, alma, sentimientos y realización. Eso es lo que somos”, dijo en un video que tiene más de 700 mil likes.