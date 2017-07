Kesha estrena video tras liberarse del contrato con el productor al que acusó de abuso

La cantante aún batalla legalmente contra Dr. Luke, pero comienza otra etapa de su carrera

Kesha, la artista que hace dos años se vio envuelta en una batalla judicial contra su exproductor discográfico por abuso sexual, lanzó su nuevo single “Praying” y lo publicó en sus redes sociales para festejar que fue liberada de sus obligaciones contractuales con el sello de quien la habría acosado.

La cantante, desde su cuenta de Twitter, agradeció a sus fans por el apoyo que le dieron estos años en los que su carrera se vio eclipsada luego de que se animó a denunciar a su exproductor Dr. Luke por violación. Si bien el proceso judicial contra el hombre sigue en pie, el año pasado fue liberada del contrato con él y con Kemosabe, empresa con la que estaba obligada a seguir grabando discos.

“I fuck*** love you”, les dijo Kesha a sus fans, feliz por poder grabar su video sin estar bajo el ala de Dr. Luke. La querella legal entre Kesha y el productor comenzó en octubre de 2014 cuando la cantante alegó que él la había drogado y agredido sexual y moralmente. La artista contó entonces con el apoyo de numerosas estrellas como Lady Gaga, Ariana Grande, Lorde y Demi Lovato, entre otras.

Una de las últimas apariciones de Kesha fue en el evento Night of Laughter and Song, en donde interpretó una versión de “I Shall Be Released” de Bob Dylan.

Ese mismo día, momentos antes de su presentación, fue noticia porque fue rechazada de mala manera por Jerry Seinfeld cuando ella le quiso dar un abrazo. Luego él dijo que no la saludó porque no la conocía.

Mira aquí el video