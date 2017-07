Ex director de ICE: bajo Trump, la agencia migratoria “arresta a quien tiene a mano”

John Sandweg, quien dirigió ICE durante parte del gobierno de Obama, dice que el patrón de arrestos de ICE contra ciertos grupos , revela el objetivo de aumentar los números de deportados, sin importar las consecuencias.

El ex director de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) John Sandweg tiene una simple explicación para muchos de los arrestos inesperados que la agencia está haciendo bajo la directiva del presidente Donald Trump: los agentes simplemente detienen a los “más fáciles”, a los que están “más a mano”, sin considerar muy a fondo las más importantes prioridades de deportación o el peligro que pueden correr estas personas en sus países.

Como ejemplo, Sandweg puso a los más de mil cristianos iraquíes que han sido arrestados en las últimas semanas, a pesar de vivir aquí como refugiados durante años, de haber apoyado la intervención estadounidense en Irak y de estar amenazados como grupo “en extinción” en aquel país.

Los cristianos caldeos son una población perseguida por el grupo terrorista islamista ISIL en Irak, Siria y Libia y tanto la Unión Europea , como Estados Unidos y Gran Bretaña, han aceptado que están siendo víctimas de “genocidio” por parte del ese grupo.

Aún así, Estados Unidos los está arrestando, en su mayoría por haber cometido delitos en este país, aunque según activistas la mayoría son delitos que no los colocan en la categoría de “amenaza a la seguridad nacional o pública” de este país.

“Se trata de una población que hace un blanco fácil, todos han pasado ya por un proceso de tribunales y tienen una orden pendiente de deportación, pero esta se suspendió temporalmente, tienen visitas regulares a ICE, el gobierno sabe donde están y pueden ser deportados muy fácilmente”, dijo Sandweg a La Opinión.

Esto puede aplicarse igualmente a miles de inmigrantes latinos y otros, arrestados cuando se presentaban a sus “check-ins” con ICE, en la puerta de un tribunal o simplemente cuando abrían la puerta de su casa y ICE venía buscando a otra persona.

Sandweg trabajó en ICE durante cinco años bajo la administración de Barack Obama y renunció en 2014 para formar su propia empresa, pero él dirigió la agencia en momentos en los cuales el presidente Obama también estaba persiguiendo y deportando a gran cantidad de inmigrantes.

El ex funcionario, sin embargo, dijo que en los años de Obama, había más consideración por las “prioridades ” de deportación y el objetivo principal era deportar a los peores delincuentes. Esto, por cierto, no siempre se logró.

Lo que el ICE de Trump está buscando es “deportar cantidades” con los recursos que tiene, dijo Sandweg.

“Cuando tienes grupos de la población que son fáciles de arrestar, puedes aumentar los números muy fácilmente, no requiere mucho gasto, etc. Desafortunadamente en casos como los de los cristianos iraquíes, no parece que se están tomando en cuenta los severos riesgos que enfrenta esta población”, dijo Sandweg.

La comunidad evangélica de los Estados Unidos ha elevado protestas contra el gobierno de Donald Trump por el arresto de más de 1000 cristianos caldeos, una minoría católica que ha vivido en la región que hoy ocupa Irak, Siria y Libia durante miles de años.

Martin Manna, director de la Fundación de la Comunidad Caldea de Michigan, dijo que 150,000 de estos perseguidos cristianos viven en ese estado, siendo esta la mayor población de este grupo fuera del medio oriente.

Solo en los últimos 8 a 10 años, esta población aumentó en 30,000, debido a la persecución del grupo Estado Islámico.

En semanas recientes, ICE ha arrestado a más de 1000 de ellos, principalmente en el área de Detroit, pero también en otras partes de Estados Unidos.

“Estamos muy preocupados por el futuro de esta comunidad, la mayoría estaban vigilados por el gobierno y se reportaban con las autoridades una vez al año, y estaban contribuyendo a la economía, tienen familias aquí y enfrentan una muerte casi segura de ser regresados a su país de origen“, dijo Manna.

Un juez federal ha detenido por ahora la deportación de estos detenidos, pero ICE insiste en que simplemente están ejecutando una orden previa de deportación.