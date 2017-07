Video: ¿Sting se incomodó al escuchar a José Feliciano cantar uno de sus temas?

El exlíder de The Police fue agasajado en Suecia pero al parecer no se mostró muy conforme con el homenaje que le brindó el puertorriqueño

Sting fue el protagonista de una gala en Estocolmo. Agasajado por la Academia Sueca, el exlíder de The Police recibió un galardón por su aporte a la música y en reconocimiento a su larga trayectoria. Ane Brun y Gregory Porter fueron algunos de los artistas encargados de interpretar sus canciones, como una forma de resaltar su legado musical.

Sin embargo, al parecer hubo un momento de incomodidad. Fue cuando el puertorriqueño José Feliciano subió al escenario para hacer su versión de “Every breath you take“.

En un comienzo, su guitarra sonó algo desafinada y el cantante olvidó un fragmento de la canción, aunque luego consiguió encaminarse. Las cámaras, en tanto, no dejaron de retratar al homenajeado, que parecía más bien incómodo con lo que estaba escuchando… O al menos eso es lo que parece deducirse del “show de muecas” que brindó, probablemente, sin darse cuenta de que estaba siendo grabado.

Mira el video y dinos ¿qué opinas?