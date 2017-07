Los niños en la industria del entretenimiento: ¿cómo cuidarlos?

Debes mantenerte muy vigilante para intervenir ante cualquier situación que consideres peligrosa

Es posible que te hayan sugerido que tu niño/a tiene potencial para participar en comerciales, sesiones de fotos publicitarias o incluso en programas de televisión. Lo ves como una gran oportunidad para ellos, y de paso, para ganar algo de dinero, que les puedes guardar en una cuenta bancaria y que les sirva más adelante en sus estudios o cualquier otro gusto.

Pero, debes tener mucho cuidado ya que, aunque lucrativa, es una industria complicada y a veces nociva. Aquí tienes algunos tips si quieres que tus hijos entren a la industria del entretenimiento:

Nunca los dejes solos: Debes estar presente tanto en las negociaciones como en todas las actividades. Asegúrate de que se cumplan con todos los acuerdos pautados, y nunca relegues el papel de mánager en un tercero.

No los presiones: Antes de firmar cualquier contrato, el niño tiene que estar de acuerdo y saber que va a disfrutar de la actividad. Si en definitiva el niño no quiere hacerlo, no lo presiones ni obligues. Respeta su decisión.

Asegúrate de que no descuide sus estudios: Para todos los niños, la prioridad siempre deben ser sus estudios. Si sus actividades empiezan a interponerse con su horario de estudios, entonces es hora de reconsiderar su participación en el programa o en la sesiones de fotos.

Nunca aceptes condiciones que puedan perjudicar a tu hijo: Esto incluye condiciones que lo perjudiquen física, mental o emocionalmente. Los horarios deben ser cómodos, y debes evitar una carga de trabajo extenuante.

Asimismo, debes mantenerte muy vigilante para intervenir ante cualquier situación que consideres peligrosa para él y su salud.

@PosadaLifeCoach