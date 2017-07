Cómo hacer una verificación del seguro de tu casa

El periodo que va de marzo a agosto es la temporada pico de tornados. Por lo general. hay más incendios forestales en la primavera y el verano, y la temporada de huracanes en el Atlántico comienza en junio.

“Este será el año más peligroso y destructivo a causa de los huracanes desde 2005,” cuando el huracán Katrina devastó la Costa del Golfo, advierte David Dilley, meteorólogo sénior de Global Weather Oscillations, en Ocala, Fla., una empresa que ofrece pronósticos de ciclones de largo alcance a compañías de seguro y empresas.

Pero, la mayoría de las casas no tienen un seguro suficiente, según dice Norrine Brydon jefe de investigación de CoreLogic, que brinda datos de riesgo a las principales compañías de seguro. Ella dice que cerca del 60% de las casas están subaseguradas en, aproximadamente, un 20%.

Para estimar correctamente el costo de reemplazo de tu casa, no te bases en las estimaciones de Zillow ni en lo que pagaste por tu casa cuando la compraste.

“El valor de mercado no es comparable al costo de construcción”, dice Brydon. El valor de mercado incluye el costo de la tierra y depende de factores tales como la ubicación de la casa, la economía y el precio por el cual podrías venderla. El costo de una construcción nueva para reemplazar tu casa podría ser muy diferente.

De modo que Brydon recomienda que hagas una cita con tu agente de seguros. Tu agente tiene programas que le permiten estimar el costo de reemplazo de tu casa. Para asegurarte de tener el costo de reemplazo más preciso, sigue estos pasos:

Revisa los datos estadísticos de tu casa que figuran en la póliza. Asegúrate de que la póliza incluya información correcta acerca de los pies cuadrados, la cantidad de dormitorios y baños, la antigüedad y los materiales estructurales con los que está construida tu casa. También verifica que el tipo de los pisos detallado en la póliza sea correcto.

“Si le agregaste un segundo piso a la casa o si la remodelaste con elementos de primera línea, infórmaselo a tu agente”, dice Chris Hackett, director sénior de líneas personales en la Asociación Estadounidense de Aseguradores de Propiedades [Property Casualty Insurers Association of America], un grupo empresario. Un cambio de este tipo puede marcar una gran diferencia en términos del seguro que necesitas.

Obtén una cotización para una “póliza nueva”. Incluso cuando estés renovando tu póliza, pídele a tu agente que recalcule el valor de reconstrucción de tu casa usando los datos actuales del costo de construcción y los datos actualizados de la propiedad. La cotización de una “póliza nueva” seguramente será más exacta que la cotización de una “renovación de póliza”, que se basa en información menos actualizada.

Solicita una copia del informe de valuación de la reconstrucción. Verifica si es exacto y haz las correcciones necesarias. Hazle al agente las preguntas que tengas.

Repite este proceso cada uno o dos años. Una de las razones por las que muchos están subasegurados es la inercia. Los propietarios contratan un seguro cuando compran su casa, y luego se olvidan de él. Los crecientes costos de la construcción pueden desactualizar rápidamente los límites de tu póliza.

Compra el endoso extendido de costo de reemplazo. La mayoría de los seguros del hogar ofrecen el costo de reemplazo hasta límites especificados. Hackett recomienda la cobertura extendida del costo de reemplazo, que generalmente paga un 25% por encima de tus límites. Es más caro, pero resulta fundamentalmente importante cuando acechan los desastres naturales y la gran demanda súbita de mano de obra y materiales de construcción provocan aumentos bruscos de los precios.

Protégete contra otros riesgos. Otra razón por la que los propietarios de casas pueden encontrarse subasegurados es porque las pólizas de seguro del hogar estándar no cubren todo. Necesitas pólizas adicionales para inundación y terremotos. Es posible que necesites también pólizas por separado para huracanes, viento y granizo si vives en una zona de alto riesgo.

Considera agregarle una cláusula “flotante” a tu póliza. Si tienes pieles, joyas, platería u obras de arte de valor inusual, una “cláusula flotante” podría cubrir el valor total de esos artículos. Si vives en una casa más vieja, piensa en agregar un endoso de implementación de ordenanzas o leyes (una característica adicional), que te ayudará a pagar el costo más elevado de actualizar los sistemas de cañerías, cableado y otros para que cumplan con los códigos actuales durante la reconstrucción.

-Jeff Blyskal

Cuando era periodista para Forbes, aprendí cómo funcionan las corporaciones y ahora utilizo mi inteligencia empresarial para descubrir los trucos y encontrar mejores ofertas para los consumidores como tú. Mi pasión por los informes de investigación sobre el dinero me permitió ganar dos premios: un National Magazine Awards y un Loeb Award. Me encanta compartir el vino con mi esposa y practicar técnicas de bateo y lanzamiento con mi hijo que desea entrar en las grandes ligas. Sígueme en Twitter (@JeffBlyskal).

