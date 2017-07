La trágica historia detrás del video más visto en la historia de YouTube

"See you again" superó esta semana a "Gangnam Styl"e como el más visto en la plataforma de videos y sus compositores no solo se inspiraron en el actor que murió en 2013, sino también en dos experiencias personales

“It’s been a long day without you, my friend/And I’ll tell you all about it when I see you again”. (Ha sido un largo día sin ti, amigo/y ya te contaré todo lo que ha pasado cuando te vea de nuevo)

Así comienza la conmovedora balada “See you again”, que esta semana se convirtió en el video más visto en la historia del portal You Tube, con 2.909.402.388 vistas.

Y para encaramarse al primer puesto, debió desbancar a un “peso pesado” del sitio de videos online: el éxito surcoreano “Gangnam Style”, que a cinco años de haber lanzado a la fama al cantante pop Psy, se mantenía como el más visto.

La flamante canción número uno es interpretada por el rapero Wiz Khalifa y el cantante Chris Puth y hace parte de la banda sonora de la película “Rápido y furioso”.

Contó con la colaboración de Justin Franks (conocido como DJ Frank E), un joven músico de Los Ángeles quien encontró inspiración en una pérdida “irreparable”: la muerte de uno de sus mejores amigos.

“No recuerdo haber escrito una letra e inmediatamente después haberme quedado llorando por un largo rato, tal como me pasó con esta canción”, le dijo Franks a la BBC.

“Esa pérdida tuvo un profundo efecto en mi vida y es evidente que no estoy solo en ese sentimiento, por lo que se puede ver en las cifras del video”.

“See you again” fue lanzada en 2015 para promocionar la séptima entrega de la saga de autos y violencia “Rápido y furioso”, que también cargaba con un ánimo luctuoso: fue la primera película de la exitosa franquicia tras la muerte de uno de sus protagonistas, Paul Walker, en un accidente de autos en noviembre de 2013.

“Yo había compuesto música para radio, para algunos clubs, pero ésta fue la primera vez que sentí que una canción mía importaba. Importaba para la familia de mi amigo, importaba para la de Paul Walker“, afirmó Franks.

La historia

No nos vamos a mentir: la franquicia “Rápido y furioso” (que ya va por la octava entrega) no se ha destacado por ser una reunión de momentos sensibles, profundos o melodramáticos. Se trata de películas de acción de alto voltaje, casi salidas del manual de cómo hacer cine taquillero en Hollywood.

Sin embargo, la muerte de Walker, mientras manejaba un Porsche por una autopista de California, no podía ser ignorada en las entregas que siguieron.

Por eso, la gente de Universal Pictures, dueña de la franquicia, convocó a una serie de músicos para componer una canción que pudiera servir de homenaje a la estrella desaparecida.

“No conocía a Frank , pero cuando nos encontramos por primera vez, nos enteramos que compartíamos la misma experiencia sobre la muerte de amigos cercanos. Decidimos hablar de esas pérdidas en la canción. Y después de interpretarla en el piano la mandamos a Universal”, le dijo Puth al diario estadounidense Los Angeles Times.

Una de esas pérdidas fue la de Vail Cerullo, un compañero de Puth en la Universidad de Berkeley donde estudiaban música, que murió en un accidente de moto en 2012.

Y en la letra se desliza ese sentimiento: ” How can we not talk about family when family’s all that we got?/Everything I went through you were standing there by my side “, que se traduce en: “¿Cómo no podemos hablar de la familia cuando la familia es todo lo que tenemos/Por todo lo que pasé, siempre estuviste a mi lado“.

“Cuando la tuvimos lista, yo fui y se la canté a mi familia. Me quebré delante de ellos y pude ver la reacción en su cara. Fue algo muy poderoso”, narró Franks, “después fuimos y la interpretamos ante la familia de mi mejor amigo y del amigo de Charlie (Puth). Sentimos que habíamos compuesto algo que importaba”.

Así, la canción fue la elegida para acompañar la última escena de la película, donde se le rinde un tributo al fallecido Walker.