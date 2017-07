Cómo encontrar el mejor automóvil para ti

Una guía para encontrar los modelos que se destacan en los aspectos más importantes

Ningún vehículo es perfecto, pero muchos hacen muchas cosas bien. Por ejemplo, existen muchos automóviles confiables que también son cómodos, silenciosos y divertidos para manejar.

No obstante, es probable que también haya desventajas. Puedes decidir entre un buen andar y una conducción deportiva. O podrías terminar sacrificando el ahorro de combustible a cambio de más potencia del motor o espacio de carga.

Esta guía te ayudará a compilar una pequeña lista de candidatos. Hablaremos acerca de los tipos principales de vehículos y luego nos limitaremos a los más destacables. Con respecto a los tipos principales, te indicaremos los mejores que hemos encontrado, además de otros con habilidades excepcionales. También incluiremos los autos que nuestros lectores aman, y brindaremos algunas herramientas para eliminar las dudas del proceso de decisión.

Preguntas principales para hacerte a ti mismo

Si no estás seguro de qué tipo de vehículo se adapta mejor a tus necesidades, comienza por hacerte unas cuantas preguntas básicas. Tu objetivo es encontrar los modelos que se destacan en los aspectos más importantes para ti.

¿Cuántas personas planeas transportar?

La mayoría de los vehículos puede albergar 5 personas, aunque el asiento trasero central puede ser tan incómodo que apenas califica como asiento. Eso se debe analizar durante los manejos de prueba.

Si necesitas transportar una mayor cantidad de personas, considera una minivan o un vehículo utilitario deportivo (SUV) con 3 hileras de asientos. En algunos modelos, la tercera hilera podría ser adecuada solo para niños. Recuerda, cuando los asientos están ocupados, se pierde espacio de carga.

Los automóviles de dos puertas podrán tener un aspecto deportivo, pero ten en cuenta la frecuencia con la que necesitarás utilizar los asientos traseros. Los pasajeros deberán agacharse y retorcerse para entrar, e inclinar el asiento delantero para cargar cosas atrás o colocarle el cinturón de seguridad a un niño se vuelve cansado.

¿Cuánta carga planeas transportar?

Si las actividades al aire libre o transportar equipos es un factor importante, un SUV, una minivan o un remolque serán tus mejores opciones. Una camioneta es útil para cargas pesadas, materiales que ensuciarían el interior o cargas demasiado grandes para caber en un vehículo cerrado. De hecho, las camionetas con cabina de 4 puertas son la opción más vendida. Pero no lo olvides: muchas tienen una caja corta. Si planeas utilizar tu camioneta para el trabajo más que para la familia, podrías considerar adquirir una camioneta de cabina regular con una caja más grande.

¿Caja de cambios automática o manual?

Decir que la transmisión manual ha muerto es una exageración, a pesar de que una gran mayoría de vehículos modernos solo vienen con transmisión automática. Muchos vehículos automáticos también proveen un modo manual que funciona de manera similar a la transmisión manual, pero sin el embrague. El modo manual también es útil al manejar en áreas montañosas, porque provee más control en las pendientes prolongadas.

Aun así, en algunos automóviles la palanca de cambios puede hacer más divertida la experiencia de manejo. Sin embargo, aunque las palancas de cambios pueden ser divertidas y prácticas, también pueden resultar molestas para situaciones de tráfico pesado. Además, los automáticos de 6, 7 y 8 velocidades pueden ayudar a los vehículos a ahorrar combustible de igual (y a veces mejor) manera que el mismo automóvil con dirección manual.

¿Cuál es tu estilo de manejo?

¿Eres un adicto al trabajo (workaholic) que usa el auto a diario o un padre hostigado que se ve obligado a compartir el coche con todos? Tal vez necesitas funcionalidad pero deseas una pizca de diversión para el viaje a casa o durante los fines de semanas.

Para elegir un vehículo, es muy importante analizar tu estilo de manejo. Si eres un verdadero aficionado a los autos que desea saborear cada aspecto de la experiencia de manejo, deberías enfocarte en los que destacan la velocidad y destreza al volante. Pero muchos carros de la actualidad ofrecen un manejo ágil sin sacrificar el andar, la comodidad y el espacio de carga, a diferencia de muchos automóviles deportivos.

Si te gusta la comodidad más que sentir la adrenalina al volante, podrías considerar un sedán. Muchos modelos cuentan con el modo de velocidad crucero, desde un sedán de tamaño mediano y grande a un SUV de tamaño mediano y grande.

¿Potencia o ahorro de combustible . . . o ambas?

La mayoría de los vehículos se venden con una gran variedad de combinaciones de motores y transmisiones. Por lo general, por un lado tenemos la opción pequeña y económica, y por otro lado la opción de mayor potencia, a costa del ahorro de combustible. Con frecuencia, un fabricante ofrece motores pequeños solo para modelos básicos o de gama baja, mientras que deja los motores más potentes para las versiones más costosas de gama alta.

Los automóviles más pequeños y SUV generalmente utilizan motores de 4 cilindros. Estos por lo general ofrecen el mejor ahorro de combustible pero carecen de la potencia y fluidez de un V6. No obstante, para la mayoría, 4 cilindros proveen la mejor combinación de economía y rendimiento.

Los turbocompresores se han vuelto más comunes porque pueden aumentar la potencia sin sacrificar mucho ahorro de combustible. Ahora muchos modelos que solían ser V6 tienen en su lugar un motor de 4 cilindros con turbocompresor, y los V6 con turbo han comenzado a reemplazar a los motores V8 para automóviles y camionetas de mayor tamaño. Ford también utiliza motores V6 con turbo pequeño, que ofrecen un rendimiento similar al V8 en la camioneta F-150.

Otros vehículos que ahorran combustible son los híbridos y diésel. Los híbridos generalmente ofrecen un excelente ahorro de combustible en ciudades o tráfico pesado, y los diésel se destacan en ahorro de combustible en autopistas.

Factores que debes considerar

Además del estilo de manejo, tamaño del motor y tipo de vehículo, todavía debes considerar otros factores, incluso algunos que no son tan claros cuando te encuentras en la concesionaria.

Es por esto que Consumer Reports siempre ha calificado cada vehículo mediante diversos análisis. Para que sea lo más fácil posible saber qué vehículo comprar, le otorgamos un Puntaje general a cada vehículo que probamos, compuesto por cuatro factores:

Nuestro programa de pruebas de carretera analiza el rendimiento real al evaluar cerca de 60 nuevos automóviles y camionetas con más de 50 pruebas objetivas y evaluaciones subjetivas en nuestro centro de pruebas de casi 327 acres en Colchester, Conn. Estas pruebas incluyen las aptitudes de cada vehículo para frenado y conducción durante emergencias. Luego, reunimos los datos y publicamos nuestras calificaciones, comparando los modelos con sus pares. Los suscriptores de ConsumerReports.org pueden acceder al contenido completo de todos los informes de pruebas de carretera y resultados de evaluaciones para cualquier modelo analizado, junto con conclusiones de encuestas.

Parte del proceso de prueba incluye nuestra evaluación de ahorro de combustible. A diferencia de las pruebas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que utilizan un dinamómetro, conducimos los automóviles en carreteras reales.

Podrás encontrar nuestros resultados divididos en categorías como Ciudad, que representa el manejo urbano, de freno y arranque; Autopista, que es una mezcla entre conducción en autopista interestatal y rural en un vehículo calentado; y General, una combinación de los dos factores, con mayor inclinación a los resultados en autopistas. (Aprende más sobre ahorro de combustible.)

Medimos la fiabilidad mediante encuestas anuales a nuestros suscriptores, donde les solicitamos que nos informen de cualquier problema que hayan tenido con sus automóviles durante el último año. Los más de 500 000 vehículos de nuestra Encuesta Automotriz Anual 2016 nos brindan una perspectiva de las áreas problemáticas de 17 modelo de años de automóviles en ruta.

Para un modelo de 2017 o principios de 2018, la predicción de fiabilidad de vehículo nuevo se calcula promediando los puntajes de fiabilidad para los 3 años de producción más recientes, siempre y cuando el modelo no haya cambiado significativamente durante ese tiempo. Si nuestra información no es completa, predecimos la fiabilidad del modelo en función de los antecedentes generales de la marca con respecto a construcción de vehículos de buena o mala calidad, así como también la fiabilidad de la generación anterior de ese modelo en particular. No recomendaremos ningún vehículo con fiabilidad debajo de la promedio. (Los detalles de fiabilidad se pueden ver en las páginas de modelos).

Las mismas encuestas también proveen los datos para nuestra tercera evaluación principal, satisfacción del propietario, al consultar a los propietarios de 300,000 vehículos de 1 a 3 años de antigüedad si volverían a adquirir su vehículo actual. (De nuevo, esta información se encuentra en las páginas de los modelos).

Para determinar el puntaje de seguridad del vehículo, el último factor de nuestro Puntaje general, nuestros expertos incorporan los datos de pruebas de choque realizadas por el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras o IIHS (iihs.org) y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras o NHTSA (safecar.gov). El IIHS también realiza pruebas de colisiones traseras y de techos, y la NHTSA evalúa y califica la resistencia al vuelco de los vehículos.

Ponemos especial consideración a los sistemas avanzados de seguridad (cuando se ofrecen como equipamiento estándar en todas las gamas de un modelo particular) que pueden ayudar a evitar accidentes o reducir el impacto de una colisión. También quitamos puntos si la caja de cambios de un vehículo es confusa o carece de medidas a prueba de fallos. (Mira qué vehículos nuevos tienen medidas avanzadas de seguridadestándares u opcionales).

Además, los gráficos incluyen nuestros puntajes de prevención de accidentes, derivados de nuestras evaluaciones y pruebas de pista, y basadas principalmente en análisis de frenado y manejo de emergencia.

Al combinar estos criterios, depositamos todos nuestros recursos y experiencia para ofrecerte la información fundamental que necesitas para seleccionar el vehículo indicado para ti.

Luego de un exhaustivo procesamiento de datos, hemos desarrollado nuestro Puntaje general, que no solo ayuda a los compradores a distinguir los vehículos buenos de los malos, sino que también somete a la industria automotriz a los estándares más altos posibles. Queremos ayudarte a comprar un excelente automóvil hoy y queremos asegurarnos de que exista un vehículo aún mejor, más confiable y seguro disponible para la próxima vez que desees adquirir uno.

Si bien el puntaje es global, hemos examinado los datos a fin de que un rendimiento mediocre en algún área fundamental (como una fiabilidad por debajo del promedio o un resultado de prueba de colisión deficiente) coloca al vehículo en una posición significativamente baja en la clasificación. El Puntaje general no es estático. A medida que surjan nuevos datos de análisis, fiabilidad y seguridad, se actualizarán los puntajes.

Los vehículos que tengan un buen desempeño en todos estos factores serán dignos de nuestra recomendación.

-Consumer Reports

Durante 80 años, Consumer Reports ha evaluado productos y trabajado para crear un mercado más justo, seguro y saludable. Haz clic aquí para conocer mejor la misión de Consumer Reports como una organización sin fines de lucro. Para apoyar nuestro trabajo, piensa en realizar una donación deducible de impuestos. También puedes demostrar tu apoyo si haces clic en «me gusta» en nuestro Facebook y nos sigues en Twitter (@ConsumerReports).