Alejandro Tommasi se defiende y pone orden de restricción contra su esposo

A través de un comunicado, el actor denuncia que fue él quien sufrió robo y violencia por parte de su expareja

Luego de que se diera a conocer que Óscar Ruiz, aún esposo de Alejandro Tommasi fuera supuestamente brutalmente golpeado por éste, debido a que lo cachó siéndole infiel, es ahora el actor quien a través de un comunicado de prensa se defiende de dichas acusaciones y afirma que, debido a las amenazas de muerte que ha recibido de parte de Óscar, ha solicitado una orden de restricción.

“He solicitado a las autoridades competentes una orden de restricción por las amenazas de muerte que tengo grabadas, devolución de un auto de mi propiedad, documentos oficiales, pruebas toxicológicas a mi agresor. Yo desde hace varios años estoy luchando por recuperar mi salud y no soy consumidor ni de drogas ni de alcohol”.

El intérprete de Mr. Blake en la serie de ‘La doble vida de Estela Carrillo’, afirma en su comunicado:

“Quiero expresar mi más profundo dolor ya que he sido víctima de violencia física y verbal, golpes contundentes, robo de escrituras, documentos personales como pasaporte y visa, y dinero extraído en varias ocasiones, así como destruyendo no sólo cosas materiales, premios y reconocimientos, fotos familiares, obras de arte, muebles, y diversos objetos de mi casa en general, deseo aclarar que nunca he golpeado ni maltratado a nadie. Que mi objetivo en la vida ha sido construir y no destruir”.

Finalmente dijo que tiene las pruebas necesarias para demostrar que el joven tiene problemas.

“Puedo demostrar que la persona que hoy me agrede, ha estado en ocasiones en centros de rehabilitación por sus adicciones, las cuales he cubierto con la intención de apoyarlo, sin embargo no logré este propósito”, finalizó.