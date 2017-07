Después de Trump todo es posible: Kid Rock para el Senado

Desde de que el magnate y estrella de Reality Tv, Donald Trump llegó a la Casa Blanca, se ha conocido de otros famosos que también quieren lanzarse a la vida política.

Luego de las especulaciones que aseguran que Dwayne Johnson “La Roca” y Oprah Winfrey están estudiando seriamente jugársela en la urnas en las próximas elecciones, llega otro nombre a la lista. Se trata de Kid Rock, el rapero de 46 años que fuera famoso la década pasada.

Tomo empezó cuando Kid Rock, quien no hace mucho fue invitado de honor de Donald Trump a la Casa Blanca junto con la ex gobernadora de Alaska Sarah Palin y el rockero Ted Nugent, escribiera en sus redes sociales sobre una posible candidatura al Senado. De inmediato las redes sociales lo agobiaron con miles de burlas.

Sin embargo el músico publicó este lunes en su Twitter un mensaje que deja claro cual es su futuro político: luchar por el puesto de la senadora demócrata por el estado de Michigan, Debbie Stabenow.

“Creo que si se trabaja con fuerza y se paga impuestos, usted debería ser capaz de entender y navegar las leyes, los códigos de impuestos, servicios de salud y cualquier otra cosa que el gobierno pone y que nos afecta a todos fácilmente”, escribió el músico por encima de un banner referente a su campaña para el Senado en 2018.

Por su parte la senadora demócrata por el estado de Michigan se pronunció ante la posibilidad de una campaña en contra de Kid Rock.

“Yo sé que ambos compartimos un amor por la música. Estoy de acuerdo en que él es mejor en tocar la guitarra, yo voy a seguir haciendo lo que mejor sé hacer: luchar por Michigan”, escribió Stabenow el miércoles pasado .

I know we both share a love of music. I concede he’s better at playing guitar and I’ll keep doing what I do best: fighting for Michigan. https://t.co/CUaGqPu7AB

— Debbie Stabenow (@stabenow) July 12, 2017