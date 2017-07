Ex presentador de Televisa habla sobre adicción a prostitución, porno gay, y cocaína

Mauricio Clark cuenta que sobrevivió ocho sobredosis de droga

El excondutor Mauricio Clark reveló que no soló era adicto a las dro­gas, sino también a la pornografía gay y a contratar los serviciós de pros­titutos en mote­les de mala muer­te, por lo que ahora contará los milagros de su rehabilitación en una conferencia titulada “Todo es po­sible… una historia inspiracional”.

“Yo me metí en ese mundo oscuro. ¿En qué momento ter­miné en moteles, encerrado, viendo pornografía gay, inha­lando cocaína? No lo sé. Solo sé que sucedió. Ahora, en este despertar, me doy cuenta que hay cosas más importantes que eso, como la sonrisa de mi ma­dre”, comentó a Diario Basta.

“Me muestro sin máscaras, es la primera vez que expondré imágenes mías en sobredósis, las cuales mi mamá me llegó a tomar en el hospital, es la for­ma de decirles a los chavos que sí pasa. Confieso que no so­lo era adicto a la cocaína, sino también a la pornografía y a la prostitución. Hablo del mundo oscuro en el que estuve y que nunca me atreví a contar”, dice el exreportero de espectáculos.

Nuestros rostros lo dicen todo… ¡Gracias Dios por enseñarme a vivir! A post shared by Mauricio Franco Clark (@mauricioesclarketo) on May 29, 2017 at 6:10am PDT

Mauricio abunda en cómo es su conferencia: “Es un monólo­go, que decidí escribir después de estar tres veces muerto, se­gún los cardiólgos. Sobreviví a ocho sobredosis, 22 hospitali­zaciones, seis rehabilitaciones, un infarto, un soplo, los médi­cos dicen que soy un milagro”.

Clark contará cómo salió del infierno: “En esta etapa de sa­nación, he llorado mucho más que en los 20 años de droga­dicción. Ha sido un proceso muy duro. Nadie me hizo da­ño, sino yo solo me enredé en todo lo que me pasó”.

Alma Larios