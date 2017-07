Charlize Theron confesó que ‘disfruta’ de las escenas de sexo con hombres o con mujeres

La rubia de 41 años habla sin tapujos.

La actriz Charlize Theron siempre ha tenido muy claro que, en su condición de intérprete, debe estar constantemente abierta a nuevas experiencias que le permitan proyectar en pantalla el amplio rango de emociones que se desprenden de sus variados personajes. Por eso, cuando los productores de su última cinta, el thriller de acción ‘Atomic Blonde‘, le propusieron protagonizar una secuencia subida de tono con su compañera Sofia Boutella, la sudafricana aceptó encantada al confiar en que sería artísticamente relevante.

“Con Sofia todo es muy fácil porque las dos procedemos del mundo de la danza y esas escenas tienen valor cuando están bien coreografiadas. De otra forma, quedan bastante ridículas. Hay un aspecto técnico y creativo en todas ellas, y en nuestro caso congeniamos a la perfección porque ambas somos bailarinas. Nos llevó 45 minutos rodar la escena, y con los chicos siempre se suele tardar un poco más de tiempo. ¡Disfruto mucho de ambas, tengo que decir que me encantan estas escenas!”, ha expresado en conversación con ‘Extra’.

La oscarizada artista también está muy “orgullosa” del buen desempeño que exhibió a lo largo de todo el rodaje en lo que a sus exigentes escenas de acción se refiere, entre otras razones porque ha conseguido demostrar una vez más, a sus 41 años, que una mujer madura puede afrontar perfectamente estos desafíos si se esfuerza al máximo.

“Siempre he querido superarme a mí misma y subir el listón, pero especialmente en este filme quería volver a sentir que una mujer puede hacer todas estas cosas si trabaja duro. Eso era muy importante para mí, como mujer, porque quería que pareciera auténtico y realista, para que nadie pueda decir que una mujer no puede ser fuerte. Voy a cumplir 42 años en agosto, así que estoy muy orgullosa de lo que he hecho”, bromeó la intérprete, quien da vida en la cinta a una asesina en serie llamada Lorraine.

Sin embargo, Charlize admite al mismo tiempo que la hazaña no le salió barata y que ciertas situaciones de riesgo no estuvieron precisamente exentas de contratiempos. De hecho, poco antes del rodaje la actriz sufrió un pequeño accidente mientras entrenaba y tuvo que someterse a varias operaciones para reparar dos dientes que habían quedado algo dañados.

“Tuve que pasar por quirófano dos veces antes de empezar a grabar y cuando terminamos otro par de veces. Y todavía me queda una más para volver a ser la que era”, confesó con resignación.