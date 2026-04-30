Exponen en Pilsen el esplendor del arte y de expresión religiosa de las culturas de México

“Esta extraordinaria exhibición reúne piezas de bronce e iconos contemporáneos que recorren tres milenios de creencias espirituales y rituales sagrados en México”. Así dice la publicidad del Museo Nacional de Arte Mexicano de Pilsen en alusión a su nueva exhibición, titulada ‘Imágenes de fe: 3,000 años de expresiones espirituales en México’.

“Desde las profundas cosmovisiones mesoamericanas, pasando por la llegada del catolicismo romano en el siglo XVI hasta las expresiones vivas de la fe popular en la actualidad, estas obras de arte narran una profunda historia de devoción… En conjunto, revelan ritual sagrados y creencias que trascienden el tiempo, dando testimonio de la permanente búsqueda humana de significado y conexión y evocando temas de resiliencia, propósito y, sobre todo, esperanza”, añade el museo con relación a esta muestra.

Esta exhibición acaba de inaugurarse el pasado viernes 24 de abril 2026 y continuará hasta el 16 de agosto de este año.

Cuando se inauguró el museo en 1987, su primera exhibición se tituló justamente ‘Imágenes de fe’. Ahora ‘Imágenes de fe’, parte 2, diríamos, es más completa, más extensa y presenta un panorama mas amplio de lo que representa la fe para los 133 millones de mexicanos en México y los otros 20 millones de mexicanos en Estados Unidos.

Esta interesante exhibición presenta no solamente las creencias y tradiciones católicas, sino que también indaga en la cosmovisión de los pueblos originarios que poblaban Mesoamérica y además incluye las creencias y la visión de los pueblos indígenas actuales.

Con pinturas, figuras de barro, estatuas y gráficas, esta exhibición nos lleva por los caminos de la fe y las creencias espirituales de los mexicanos a lo largo de tres milenios.

Cosmovisión azteca y de otros grupos

Cuando los frailes católicos llegaron a México el 13 de mayo de 1524 mucho se sorprendieron de que los aztecas y otros grupos tenían a una deidad que los limpiaba de todo pecado e inmundicia.

Su nombre era Tlazoltéotl, la diosa de la inmundicia, el vicio y la purificación.

Además, como fueron aprendiendo los primeros doce frailes, los grupos de México ya tenían una concepción del cielo y un tipo de inframundo llamado Mictlán.

El cielo de los aztecas tenía trece niveles y todos existían verticalmente.

El mas alto nivel se llamaba Omeyocan o sea el lugar de la dualidad.

Además, según el lugar de cada ser viviente, al morir sus almas viajaban a uno de estos niveles.

El bajo mundo, llamado infierno para los católicos europeos, era para los de Mesoamérica un lugar con nueve niveles.

Y había cierta orden: los niveles del Omeyocan eran unos y los niveles del Mictlán eran otros.

El sincretismo de la fe

A diferencia de otros lugares donde todo rasgo del pasado se borró por los conquistadores, en México se dio un tipo de fusión entre las dos religiones o sistemas de creencias y fe.

A esto se le llamó sincretismo. En palabras claras, la fe católica en México tiene mucho de la cosmovisión mesoamericana antigua y lo católico también llegó a los pueblos originarios.

Y esto a pesar de la destrucción de ídolos mesoamericanos y la quemazón de los libros, llamados códices, de los pueblos originarios por los frailes franciscanos.

‘La Santísima Trinidad’, de José de Páez, se exhibe en la muestra ‘Imágenes de fe: 3,000 años de expresiones espirituales en México’ en el Museo Nacional de Arte Mexicano de Pilsen, Chicago. (Cortesía Museo Nacional de Arte Mexicano) Crédito: Cortesía

Trataron de borrar el pasado

Veamos el ejemplo de Fray Martín de la Coruña, quien fue uno de los primeros 12 frailes franciscanos que llegaron en 1524 a México.

Después de estudiar el idioma purépecha en Tenochtitlan por un ano, sus superiores enviaron en 1525 a Fray Martín de la Coruña a Michoacán.

Su trabajo era instruir a los naturales de Michoacán en la nueva fe, el catolicismo.

Pero aparte de construir iglesias, Fray Martín recolectó las figuras de los dioses Curicauveri y Xaratanga y otros ídolos o dioses y Fray Martín de la Coruna los llevó y depositó en lo más hondo del lago de Pátzcuaro.

Así mismo, dice Torquemada en su libro ‘Monarquía Indiana’ de 1624, que Fray Martín de la Coruña amontonaba los ídolos hechos de oro y plata en la plaza de Tzintzuntzan y les prendía fuego.

Y así otros frailes de otras órdenes también fueron, con el paso del tiempo, destruyendo los ídolos de los pueblos originarios como los aztecas, mayas, purépechas y otros.

El también fraile franciscano Diego de Landa quemó cientos de libros o códices de los mayas en Yucatán el 12 de julio de 1562 argumentando que los libros escritos “contenían supersticiones y mentiras del demonio”.

Visite la muestra ‘Imágenes de fe’

El curador de esta interesante exposición de arte es Cesáreo Moreno y desde aquí le enviamos nuestro agradecimiento por un trabajo bien hecho.

Esta exhibición presenta cuadros, dibujos, pinturas, estatuillas y otros objetos religiosos que datan del pasado prehispánico a la llegada de la religión católica a México, pasando por los actuales pueblos originarios como son los huicholes cuyas bellas pinturas son en realidad obras religiosas.

La muestra reúne más de 100 piezas que trazan 3,000 años de expresiones espirituales en México, desde el mundo prehispánico hasta las prácticas contemporáneas, con obras emblemáticas como el Plato Blom y figurillas tipo huésped de Teotihuacán.

Cabe decir que, para poder llevar a cabo esta muestra de arte relacionado con la fe, el Museo Nacional de Arte Mexicano recurre a la obra y la participación de más de 50 artistas como también a la cooperación del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, que participa con el préstamo de 11 bienes culturales, arqueológicos, históricos y etnográficos que enriquecen los núcleos temáticos de la exposición ‘Imágenes de fe’.

Curada por Cesáreo Moreno, la exposición invita a reflexionar sobre la búsqueda humana de significado a través de temas como el sacrificio, los milagros, la devoción y el guadalupanismo.

La entrada al museo es gratuita y este recinto está abierto de martes a de 10 am a 5 pm. El museo esta en el 1852 W. 19th Street, Chicago, Illinois 60608.

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