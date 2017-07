Copa Oro 2017, Final: sigue en VIVO el EEUU vs. Jamaica, horario y canales de televisión

El conjunto de Bruce Arena parte como favorito, pero enfrente tiene a unos Reggae Boyz dispuestos a romper paradigmas

SANTA CLARA, California, EU 25-Jul .- Hace unos meses Estados Unidos sembraba dudas sobre su clasificación al Mundial de Rusia, hoy está a un paso de ganar su sexta Copa Oro.

El combinado de las Barras y las Estrellas encontró en su técnico Bruce Arena el revulsivo ideal para perfilarse en la Eliminatoria, donde marcha tercero, y ponerse sin complicaciones en la antesala del éxito áureo, que de conseguirlo, le servirá para tomar revancha sobre el cuadro que la edición pasada lo echó de Semifinales.

“Hace cuatro meses estábamos tratando de enderezar nuestro proyecto, un proyecto que desesperadamente precisaba de meterse en carrera por la clasificación a la Copa Mundial, entre otras cosas.”Hemos dado grandes avances los últimos cuatro meses. Esta es gran oportunidad para seguir creciendo. Queremos llevarnos esta Copa”, precisó Bruce Arena.

El estratega estadounidense está invicto en los 13 encuentros que ha tenido en su segundo ciclo al frente de la Selección y si esta noche vence a Jamaica, será el primer técnico en ganar tres Copas Oro, tras los triunfos de 2002 y 2005.

Sin embargo, enfrente tendrán a los Reggae Boyz quienes dejaron a México en el camino y tal como lo hizo Canadá en el 2000, buscará romper la jetatura que han tenido tricolores y estadounidenses en esta competición.

“Ese es un ciclo que queremos romper. Siempre es México, Estados Unidos. Queremos meternos en ese grupo. Queremos que la gente hable de esta Selección, de este país, y ese es nuestro objetivo”, expuso el técnico de Jamaica Theodore Whitmore.

Estados Unidos lleva en la justa áurea un saldo a favor ante los caribeños pues han ganado tres de los cuatro juegos disputados por lo que esta noche en el Levi’s Stadium tendrán el escenario ideal para inclinar más la balanza.

Consagración a la vista

Clint Dempsey puede matar dos pájaros de un tiro ante Jamaica.Así como el delantero texano igualó la marca de goles de Landon Donovan con la Selección estadounidense y colaboró en el pase a la Final de la Copa Oro, esta noche buscará romper el empate de 57 dianas logradas y aportar en la sexta conquista áurea de su representativo.

El ariete del Seattle Sounders tuvo su primera anotación con el cuadro de las Barras y las Estrellas en el 2005 en el duelo amistoso ante Inglaterra el 28 de mayo. Su mejor año lo tuvo en 2015 donde meció 9 redes con Estados Unidos y hoy tendrá en sus manos quedarse como el líder.

