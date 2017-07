Filtran fotos íntimas de la esposa de Mateus Uribe, refuerzo del América

La mujer del futbolista colombiano las publicó en Instagram para aclarar lo sucedido

A Mateus Uribe le crecen alas.

América tendría ya a su último refuerzo, se trataría del volante colombiano, quien después de una larga negociación con varios equipos, se habría decantado por jugar en las Águilas, dejando en el camino a otros instituciones como Tigres.

Son sólo detalles los que separan al jugador de unirse al conjunto que dirige Miguel Herrera, quien junto con la directiva de Coapa, preferiría mantener el hermetismo y no anunciar al jugador hasta que plasme su firma en el contrato que lo ligaría al equipo.

Sin embargo, su fichaje al fútbol mexicano llega envuelto en polémica por las candentes imágenes que filtraron de su esposa, la hermosa modelo colombiana Cindy Álvarez García.

Fue la misma Cindy, que al darse cuenta de que esas fotos habían llegado a manos equivocadas, decidió publicar las imágenes en su cuenta de Instagram y aclarar lo que pasó.

“Hace años atrás me tome unas fotos para una pareja que tenía y como toda pareja nos mandábamos fotos, de forma inescrupolosa y con el fin de causar daño a mí y a mi familia las estan publicando Y NO SON RECIENTES son hace años y las publico por qué me siento orgullosa de mi cuerpo y para que la persona que está causando todo esto y quiere hacerme daño a mí y a mi familia lo dejen de hacer, Como una forma de impedir bullyng. cuando las envié estaba muy bien con esa persona en ese entonces”, escribió en Instagram.

Mateus llegaría a México las primeras horas de mañana para presentar pruebas físicas y estampar su rubrica en el acuerdo.

El mediocampista llega procedente del Atlético Nacional de su país, ahí logró cuatro títulos, incluida una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

Uribe, de 26 años de edad, ya conoce al América, pues lo enfrentó en la pasada edición del Mundial de Clubes, donde Los Verdolagas derrotaron a las Águilas por 4-2 en penales, en partido por el tercer lugar.

De esta forma los de Coapa cerrarían a su plantilla para afrontar el Apertura 2017.

Con información de Agencia Reforma