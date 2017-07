“Crisis de principios” llevó a la elección de Donald Trump: Senador republicano

Comienzan a hablarle fuerte a Trump los miembros de su propio partido

El senador por Arizona Jeff Flake cuestiona el futuro del Partido Republicano y asegura que enfrenta una “crisis de principios” que tuvo como resultado la elección del presidente Donald Trump.

En su nuevo libro, “Conscience of a Conservative: A Rejection of Destructive Politics and a Return to Principle”, el republicano relata los cambios políticos que su partido ha experimentado en los últimos años y que se manifestaron durante las elecciones presidenciales.

“Creo que hicimos fértil el camino para que alguien como el presidente Trump llegara, y creo que ahora hemos abandonado muchos de los principios que caracterizaban al Partido Republicano, como es el libre comercio y el liderazgo de Estados Unidos en el mundo”, lamentó Flake en entrevista con medios locales.

“Ser conservador no es solo adoptar políticas conservadoras, yo creo que también importa en términos de comportamiento y contenido“, agregó.

Flake, quien enfrenta la reelección en 2018, ha sido un fuerte crítico de Trump desde el inicio de la campaña presidencial.

“Nunca como partido se abandonó tan rápidamente los principios fundamentales como mi partido lo hizo durante el curso de las elecciones presidenciales de 2016”, escribió Flake en el libro, que sale a la venta este martes.

“Nos desplomamos como un elefante con un tranquilizante de un amplio consenso en filosofía económica y el libre comercio a una serie de frases incoherentes”, agregó.

“Siento que no tenemos una estrategia”, dijo Flake, quien en el pasado apoyó la propuesta bipartidista del “grupo de los ocho” a favor de una reforma migratoria integral, que fracasó en el Congreso.

Flake indicó que escribió este libro en secreto y que su mismo personal no sabía de su existencia hasta hace algunos días porque no quería tomar el riesgo de que trataran de disuadirlo de su publicación.

“Creo que como conservadores nuestra primera obligación es ser honestos con la gente. Siempre es fácil para un político apuntar el dedo y decir que es debido al tratado de libre comercio. Es porque México se llevó esos trabajos o China lo hizo”, finalizó Flake haciendo alusión a frases de Trump.