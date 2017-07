Regate en el juzgado: “Si no me llamara Cristiano Ronaldo, no estaría aquí”

CR7 tuvo un enfrentamiento verbal con la juez que decidirá sobre el presunto delito fiscal que se le imputa

MADRID, España – Cristiano Ronaldo, atacante del Real Madrid, estuvo molesto durante el interrogatorio en el caso por cuatro presuntos delitos fiscales por valor de 14.7 millones de euros.

De acuerdo a “El Español“, que cita fuentes del interrogatorio, el portugués no se encontró cómodo en ningún momento ante la juez Mónica Gómez Ferrer, con quien tuvo un enfrentamiento verbal.

“Si no me llamara Cristiano Ronaldo, no estaría aquí sentado“, dijo el cuatro veces ganador del Balón de Oro.

La magistrada respondió, según el Diario As.

“No se equivoque, como usted se han sentado ahí otras personas anónimas. Usted está siendo encausado e investigado por un presunto delito fiscal según las pruebas que aporta la Fiscalía y sobre las que yo tendré que decidir“, sin embargo Cristiano reiteró “No, no, todo esto pasa porque yo soy Cristiano Ronaldo“.

La Fiscalía española acusa a Ronaldo de cuatro delitos contra la Hacienda Pública entre 2011 y 2014, que se traducen en un fraude tributario de 14.7 millones de euros.

Las cantidades defraudadas serían 1.39 millones de euros en 2011, 1.66 millones en 2012, un total de 3.2 millones en 2013 y otros 8.5 millones de euros en 2014.

La entidad asegura que en su declaración del Impuesto sobre Renta de Personas Físicas (IRPF) de 2014, el inculpado presentó ingresos de fuente española de 11.5 millones de euros entre 2011 y 2014, cuando en realidad lo obtenido fue de casi 43 millones de euros.

Luego de su declaración en el juzgado de Pozuelo de Alarcón de Madrid, el futbolista se marchó a su domicilio sin hablar ante la prensa, que protestó por su actitud.