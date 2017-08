Chiqui Delgado nos adelanta en exclusiva los cambios que vienen en ‘Mira Quién Baila’

"Fui la más feliz cuando me dijeron que venía la quinta temporada, porque mucha gente en la calle me pregunta"

Chiquinquirá Delgado está dispuesta a ser la reina de los domingos desde la cadena Univision, o por lo menos disfrutar y divertirse en el proceso.

El domingo pasado debutó con ‘Pase VIP’, el primero de cinco especiales que son conciertos- entrevistas. Comenzó con Lucero y en el del próximo domingo, a las 9/8 PM Centro por Univision, estarán los chicos de CNCO.

Estos especiales son una forma de ir calentando motores para el regreso de ‘Mira Quién Baila’ en septiembre. En exclusiva hablamos con Chiqui de todo lo que está viviendo profesionalmente, y nos adelantó los cambios que tendrá el reality de baile.

Pregunta: ¿Qué es lo que más estás disfrutando de ‘Pase VIP’?

Chiquinquirá Delgado: Es mi primer show en solitario en la cadena, siempre había estado con grandes compañeros, en ‘Despierta América’, ‘Mira Quien Baila’, ‘Nuestra Belleza Latina’, y este es mi primer show que tiene como mi toque personal en solitario, eso me gusta mucho, le agradezco a la cadena la oportunidad, y de verdad me lo estoy disfrutando mucho… Hemos tenido que viajar a otros países a entrevistar a varios de los artistas.

En este primer ciclo, son 5 episodios, pero ya estamos planeando lo que viene… Creo que es un show que va a disfrutar toda la familia, donde vas a tener ese acceso, estás allí, en primera fila y muy pocas veces tenemos la oportunidad de disfrutar de un concierto: no podemos ir o no podemos coincidir con el artista, entonces ahí lo vas a tener en tu casa sentadito, tranquilito para que te lo disfrutes.

P: ¿Estos 5 especiales es como una antesala al regreso de ‘Mira Quién Baila’?

CHD: Sí, se podría ver así, ese show es mi consentido, fue el que me cambió la vida, y nos cambió la vida a muchos que no éramos conocidos en el mercado hispano… Yo venía de una carrera muy sólida en Venezuela, pero aquí nadie me conocía, y la verdad ese show fue el que a mí me abrió la puerta del mercado hispano, acababa de dar a luz, estaba viviendo un momento súper importante en mi vida de muchos cambios, y trabajar con ese equipo fue algo muy especial, esa química con Javier Poza, con el equipo de producción, con los participantes, el conocer un mercado nuevo, era todo nuevo para mí, en ese momento. Por eso, a ese show le guardo un cariño especial. Fui la más feliz cuando me dijeron que venía la quinta temporada, porque mucha gente en la calle me pregunta, un show que la gente disfrutaba y extrañaba.

P: Y la novedad es que esta vez lo vas a conducir sola, ¿es así?

CHD: Hasta ahora es lo que está confirmado, pero las cosas en televisión cambian de un día a otro, hasta ahora estoy yo, y me lo voy a disfrutar como siempre… Todavía se están confirmando los nombres de los jueces, y de los participantes… Podría decir que viene con más baile y menos drama, menos reality, se van a concentrar mucho más en los bailes, va a tener una tónica mucho más moderna. Están trayendo un coreógrafo mexicano que trabajó para ‘American Talent’, y para ‘La Banda’, que se llama Rodrigo Basurto, eso le va a dar un toque bien diferente al show. Las estrellas, tengo entendido, que va a ser de súper alto calibre, ni siquiera a mí me las han querido confirmar, porque tienen miedo que vaya de chismosa a contarlo (risas).

P: ¿Crees que este hecho de que no tenga tanto reality los va a beneficiar?

CHD: Yo creo que la gente disfruta mucho más de verlos bailar, que verlos en el drama, obviamente eso siempre viene y además eso no lo podemos predecir nosotros, porque capaz yo te digo no va a haber drama y de repente uno se enamora del otro, uno pelea con la otra, esto es orgánico. Se someten a una presión tan grande cada semana que yo creo que eso lo va a ir dando el día a día, pero sí obviamente que su dosis de reality tiene que tenerla, tienen que conocer dónde están viviendo, los ensayos, lo que están sintiendo, lo que está pasando durante la semana que la gente no lo ve, pero si va a haber mucho énfasis en los bailes, en la coreografías, que es la esencia del show.

P: Te va a tocar competir en ambos shows, con un ex compañero tuyo, Raúl González, producido con otra persona que admiras, Don Francisco, con ‘Gran Oportunidad’ de Telemundo ¿estás lista para la batalla?

CHD: ¡Imagínate con dos gigantes!… La televisión es de retos, y a mí me encanta que la gente se rete siempre a hacer algo mejor, y a producir mejores contenidos, a mí eso me encanta, yo creo que esa es la función de la televisión, y es una verdadera competencia… Cuando te lo ponen fácil bueno, que maravilla ganar, pero yo creo que de eso se trata: de que todos compitamos por generar mejores contenidos. A Raúl lo adoro y Don Francisco es una de las personas más especiales que he conocido en esta industria, y pues honrada de estar ahí acompañada aunque sea a lo lejos por ellos dos.