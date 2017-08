La verdad sobre el azúcar en la fruta

Químicamente, los azúcares de la fruta y los que tienen los dulces son los mismos, pero los efectos en la salud son como el día y la noche. De hecho, “la mayoría de nosotros deberíamos consumir más fruta fresca y no menos”, así lo dice Maxine Siegel, R.D., jefa del laboratorio de alimentos de Consumer Reports. Los adultos deberían consumir normalmente al menos 1½ tazas de fruta al día, pero según un informe de 2015 publicado por los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC), 76% de los estadounidenses no consumen esa cantidad.

Cuando los expertos dicen que deberías limitar el consumo de azúcar, se refieren a azúcares añadidos: lo que llevan los pastelitos, los dulces, los cereales, los jugos de frutas, la salsa de tomate, la soda y todo lo de ese estilo.

“El cuerpo procesa de manera un tanto distinta el azúcar natural de las frutas porque la fibra de la fruta minimiza el impacto del azúcar en los niveles de glucosa en la sangre”, según indica Nancy Z. Farrell, R.D.N., profesora adjunta de nutrición en Germana Community College en Fredericksburg, Va. “Además, también obtienes vitaminas, minerales y otros nutrientes saludables”.

Los estudios han demostrado que comer fruta te ayuda a protegerte contra el cáncer, las enfermedades del corazón, los ataques cerebrales y otras afecciones.

La fruta incluso puede ayudar a controlar el peso. En un estudio de 2015 publicado en PLOS Medicine, investigadores de Harvard descubrieron que consumir porciones diarias de fruta está relacionado con bajar media libra de peso en promedio durante un período de 4 años.

Un estudio publicado en 2016 realizado por los mismos investigadores sugirió que los flavonoides antioxidantes de la fruta podrían tener un efecto en el metabolismo. Las personas con una dieta rica en flavonoides tuvieron más probabilidades de mantener su peso a medida que envejecían en comparación con las personas que no consumía alimentos ricos en flavonoides. Las frutas que parecían brindar el mayor beneficio fueron las manzanas, las moras y las peras.

Los azúcares que contienen los jugos de frutas son diferentes. Los jugos contienen vitaminas y minerales, pero la mayoría no tiene fibra. Así que el azúcar ingresa al sistema mucho más rápido que el de la fruta natural. Y el jugo es una fuente más concentrada de azúcares y calorías. Por ejemplo, una taza de manzana en rebanadas tiene alrededor de 50 calorías y 11 gramos de azúcar, y una taza de jugo de manzana tiene cerca del doble de ambas cantidades. Así que elige las frutas naturales, dice Siegel, y busca consumir de 1½ a 2 tazas al día.

-Trisha Calvo

