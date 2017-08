William Valdés revela verdad sobre su salida de Univision

El joven quedó fuera de "Despierta América" de manera sorpresiva

La salida de William Valdés del programa matutino “Despierta América” fue algo sorprendente que ni el público ni el mismo se esperaban. A días de su despido el joven se encontraba preparando para Premios Juventud 2017, labor que no alcanzó a realizar este año.

A dos meses de su salida inesperada el presentador revela la verdad de porque cree que salió de Univision.

“En Univision, o en ‘Despierta América’, mejor dicho, creo que no se me vendió bien porque la gente siempre me ve como que [soy] un niño. La gente piensa que soy un ricachón o que alguien me puso ahí”, reveló a la revista People en español. “Nunca me respetaron, por mi edad, eso es lo que pasó”.

Espero que tengan un buen día ❤️ ya casi llego a #RepublicaDominicana y nos vemos en Miss Santiago Mundo así que saluden 😘 A post shared by WilliamValdes (@williamvaldes) on Aug 1, 2017 at 9:18am PDT

Valdés aún no tiene un trabajo fijo y se encuentra viajando por distintas partes del mundo, pero tras su despido hay una cosa que particularmente le preocupa.

“A mí lo que más me preocupa es mi familia, porque yo le compré la casa a mi mamá. Fue lo primero que compré gracias al trabajo en Univision. Lo que más me preocupa de estar sin trabajo es ese apoyo que yo le doy a mi familia porque, quieras o no, yo le pago el mortgage a mi familia y nadie me paga mi renta a mí”, explicó.