LeBron James envió una indirecta contundente a Kyrie Irving que anda en ‘plan Neymar’

Kyrie quiere dejar de ser la sombra del máximo emblema de los Cavs ¿Cómo terminará esta historia?

Aunque en el seno de los Cleveland Cavaliers lo hayan querido negar o por lo menos minimizar, los problemas entre Kyrie Irving y LeBron James siguen. Hace algunos días reportes de ESPN dejaron ver que Irving quiere dejar de ser la sombra de James, pero aún tiene contrato con los Cavs, más o menos al estilo de Neymar en el Barcelona, quien precipitó su salida hacia el PSG francés para escribir una historia sin Messi de por medio.

James posteó un mensaje en su cuenta de Twitter hace unas horas en el que se lee: “Never let another ride your wave!” (“Nunca dejes que otro monte tu ola!“), que lo mismo puede ser una cita de la letra de la canción de Drake ‘Portland’ -que por cierto le gusta mucho a LeBron, o una indirecta dura y contundente a su hasta ahora compañero en Cleveland.