Se filtra informe sobre “cambio climático” y deja a Trump al descubierto

La Casa Blanca estaría estudiando formas para desechar el informe elaborado por científicos de 13 agencias federales

Nuevamente la ciencia le juega una mala pasada al presidente Donald Trump. Un nuevo informe sobre cambio climático deja al descubierto sus posturas imprecisas y para muchos engañosas sobre el tema.

Un borrador del informe gubernamental, publicado hoy por los diarios The New York Times y The Washington Post, y el cual fue elaborado por científicos determina con “un grado muy alto de confianza” que el cambio climático está relacionado con la actividad humana, algo que ha puesto en duda el presidente, Donald Trump, y algunos de sus asesores.

De igual forma el informe, considera “extremadamente probable” que “la mayoría del aumento en la temperatura media global desde 1951 fuera causado por la influencia humana sobre el clima”.

Científicos consultados por ambos diarios temen que la Casa Blanca, que recibió el informe hace unas semanas y lo está evaluando, decida desecharlo y evitar su publicación definitiva.

Ese temor proviene de las dudas que Trump ha expresado en el pasado sobre que el cambio climático sea real, y más recientemente, sobre la existencia de vínculos entre ese fenómeno y las emisiones derivadas de la actividad humana.

El administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Scott Pruitt, ha dicho que no cree que las emisiones de dióxido de carbono sean uno de los principales factores que contribuyen al cambio climático, y su oficina y otras agencias deben decidir si aprueban el informe antes del 18 de agosto, según el Times.

Consultado por Efe, un funcionario de la Casa Blanca no quiso hacer comentarios sobre el informe, al asegurar que por el momento solo es “un borrador”, y arremetió contra el New York Times por hacerlo público “sin verificar su contenido” con la residencia presidencial.

El documento, llamado Informe Especial sobre Ciencia Climática, ha sido elaborado por científicos en 13 agencias federales y forma parte de la Evaluación Nacional del Clima, que, por ley, el Gobierno estadounidense debe publicar cada cuatro años.

El borrador indica que hay “pruebas abundantes de los cambios en el clima, desde la cima de la atmósfera hasta las profundidades de los océanos”, y también evidencias de que “las actividades humanas, en especial las emisiones de gases de efecto invernadero, son las principales responsables de los recientes cambios observados”.

“No hay explicaciones alternativas, y no hay ciclos naturales encontrados en el historial observado que puedan explicar los cambios observados en el clima”, indica el reporte.

El estudio también considera posible atribuir al cambio climático algunos fenómenos meteorológicos extremos, y advierte de que la tasa de acidificación de los océanos, relacionada con las emisiones de carbono, “no tiene precedentes en al menos los últimos 66 millones de años”.

Incluso si los humanos dejaran de emitir de inmediato gases de efecto invernadero, el mundo se calentaría al menos 0,3 grados celsius más hasta que acabe este siglo; y si todo sigue como está, ese calentamiento será de hasta dos grados celsius.

Trump anunció hace dos meses su decisión de apartar a Estados Unidos del Acuerdo de París, que busca precisamente evitar que el calentamiento global supere los 2 grados Celsius a finales de este siglo respecto a los niveles preindustriales, y se espera que esa retirada se haga efectiva en noviembre de 2020.