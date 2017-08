Daniel Craig se traga sus palabras y sí, volverá a ser James Bond

Nunca digas, nunca.

Tras meses y meses de rumores, Daniel Craig por fin ha confirmado que retomará el papel de James Bond en una quinta y última ocasión, a pesar de que hace una semana se especuló con la posibilidad de que los productores de las películas del agente 007 -Barbara Broccoli y Michael Wilson- hubieran logrado convencerle para rodar dos títulos más a cambio de un jugoso cheque de 150 millones de dólares.

“Sí, voy a volver, y no podría sentirme más feliz. He sido bastante cauteloso a la hora de hablar de este tema. He estado haciendo entrevistas al respecto todo el día y la gente no ha parado de preguntarme lo mismo todo el rato, y yo he jugado al despiste. Pero sentía que si le iba a contar a alguien la verdad, debía ser a ti”, ha asegurado el británico a su paso por el late night de Stephen Colbert, reconociendo que “en el fondo” siempre supo que se pondría el esmoquin una vez más pero tan solo para dejar el pabellón lo más alto posible. “Creo que con esta acabará todo. He acabado. Quiero despedirme con estilo, tengo muchas ganas de hacerlo”.

En la gira promocional de la anterior entrega, ‘Spectre’, el actor realizó unas polémicas declaraciones asegurando que preferiría cortarse las venas que volver a interpretar al espía al servicio de su Majestad la Reina una vez más, unas palabras de las que evidentemente ahora se arrepiente y no duda en entonar el mea culpa para reconocer que estuvieron fuera de lugar.

“No tiene sentido inventarse excusas, pero habían pasado solo dos días desde que había acabado de rodar la película. Me llevaron directo a una entrevista y alguien me planteó la cuestión. En lugar de dar una respuesta elegante, di una muy estúpida”, ha reconocido.

En el momento del estreno del próximo filme de Bond, Daniel Craig tendrá ya 51 años, convirtiéndose así en el segundo actor más mayor en encarnar al espía solo por detrás de Roger Moore, que contaba con 58 cuando llegó a los cines ‘Panorama para matar’.