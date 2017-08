Cuando se nos viene el mundo abajo

Después de mi segunda operación en la que me extirparon ambos senos, debido a mi diagnóstico de cáncer, me dediqué ardientemente a lograr mi mayor anhelo; tener mi propio programa en la pantalla. Pensé “yo no me muero sin haber cumplido mi sueño o por lo menos haberlo intentado”

Dos semanas antes del lanzamiento de mi nuevo “reality show” en las redes sociales, transmitido desde mi hogar, todo estaba listo; luces, cámaras, micrófonos, monitores y sistemas preparados para hacer nuestro primer ensayo. Cuando la productora dijo: “Luces, cámara, acción”, de repente una pequeña explosión se escuchó, se fue la luz y un fuerte olor a quemado invadió mi hogar. Tuvo que venir un electricista urgentemente y confirmó que un corto circuito provocó apagón y daño varios sistemas. Me sentía frustrada y triste porque llevaba meses esperando este día y ahora teníamos que volver a empezar.

Qué pesado nos resulta construir algo con amor y dedicación —un proyecto, una relación, un negocio—, ¡y de pronto todo se desbarata! Por ejemplo: tras años de matrimonio, te divorcias, y no sabes cómo rehacer tu vida. Crees que eres de hierro, y repentinamente te diagnostican una enfermedad, o luego de trabajar en el mismo lugar por años, pierdes tu empleo y dices “¿y ahora que hago?

Si viviste una experiencia que te dejó en la ruina emocionalmente o financieramente, no puedes cambiar lo sucedido pero si puedes cambiar tu actitud, acciones y pensamientos desde ese momento. Reflexiona sobre lo que aprendiste para no cometer el mismo error. En mi caso, tuve que rehacer todo, pero esta vez fue con más agilidad y rapidez porque aprendí de mis errores y ahora soy una experta en transmisiones en vivo.

Cuando tu vida se derrumba y te sientes acabado, haz como la famosa Ave Fénix de las leyendas griegas. El mito dice que esa ave, cuando moría, resucitaba de sus propias cenizas. Es un símbolo de la capacidad humana para volver a empezar después de cualquier adversidad.

Es cierto que da mucho trabajo empezar de nuevo, pero una vez emprendes tu vuelo te das cuenta que es mucho más fácil que antes, porque tienes más experiencia, más confianza en ti ¡y estás más preparado para triunfar!

