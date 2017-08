Madre adoptiva se fuga del hospital al ver al bebé

Los planes no siempre salen como esperamos, pero hay que saber leer las señales para cambiarlos a tiempo como hizo Christina Fischer

Christina Fischer se enteró de que estaba embarazada, pero lamentablemente sus circunstancias no le permitían criar al bebé. En ese momento, vivía en Florida y era tan pobre que estaba el borde de ser “homeless”. El padre biológico no era parte de su vida, así que no podía hacer frente a la situación sola y sin solvencia económica.

Por eso decidió darle al bebé una mejor oportunidad y darlo en adopción. Se puso en contacto con una gencia local que prometió encontrar a su bebé un hogar donde le dieran mucho amor. Christina junto con la agencia se decidieron por una familia de Georgia que mantuvo una estrecha comunicación con ella durante el embarazo.

Todo parecía alinearse perfectamente hasta que nació el bebé.

Las ecografías siempr fueron normales, pero la sorpresa llegó cuando Christina dio a luz a Abigail Lynn en enero de 2016.

Los doctores diagnosticaron a Abigail Lynn con síndrome de Treacher Collins, una rara condición genética que causa defectos físicos en la cara y la cabeza. El síndrome también puede causar problemas respiratorios y anomalías oculares.

A pesar del diagnóstico, Christina pensó que Abigail era absolutamente hermosa. Pero la madre adoptiva, que estaba en el hospital en el momento del nacimiento, no opinaba igual.

La mujer que se supone iba a adoptar al bebé, al descubrir su enfermedad, se fue del hospital y nunca regresó.

Era el momento de tomar una decisión y Christina tomo todo lo sucedido como una seña.