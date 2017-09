Video: Kendall Jenner al fin rompe el silencio sobre el comercial de Pepsi

La hermanita de Kim Kardashian hablará sobre el polémico comercial

Kendall Jenner al fin romperá el silencio tras la controversia con el comercial de Pepsi hace algunos meses.

Si bien recuerda, la model de 21 años de edad recibió una lluvia de críticas negativas por apropiarse del movimiento Black Lives Matter.

En el comercial que fue retirado por la empresa de refrescos, se ve a Kendall salir de una sesión fotográfica para unirse a una protesta donde toma un bote de soda y se lo regala a un oficial ante los aplausos de la gente detrás.

Desde el incidente, Jenner no se había pronunciado al respecto pero en un capítulo especial de “Keeping Up With The Kardashians” que se transmitirá el próximo 24 de septiembre por la cadena E, la hermana de Kim Kardashian hablará sobre el tema.

“Se siente como que mi vida ya acabó”, dice Kendall. Kim le responde, “cometiste un error”.