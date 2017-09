Sé un experto en hashtags, están de #moda

¿Realmente te mueves en la era del #hashtag?

En las redes sociales vemos que comúnmente se usan los hashtags, o palabras que se anteceden con el signo # (numeral). Estas etiquetas son utilizadas para determinar el tema del mensaje y cuando son utilizadas repetidamente pueden establecer el famoso “trending topic” o el tema que está de moda.

¿Usas algunos de ellos pero en más de una ocasión te ha tocado buscar sus significados? Tranquilo, nadie nació aprendido y esta moda arrolla a más de uno. Acá te dejamos algunos de los hashtags más utilizados. Aprende a usarlos y conviértete en el maestro de las redes sociales. Para comenzar, debes saber que las etiquetas más famosas o comúnmente usadas son en base a términos en inglés, acá te diremos sus significados.

1. #TBT – Es el hashtag que inició la tradición de las etiquetas por días. En inglés significa Throwback Thursday, en español traduciría algo como jueves de antaño o jueves de recuerdos. Con esta etiqueta se acompañan fotos pasadas y traen a memoria momentos especiales. Por lo general las imágenes tienen un sentido nostálgico.

2. #MCM – Es un hashtag en honor a los hombres. En inglés significa Man Crush Monday, que traduce flechazo masculino de lunes. Es la etiqueta perfecta para acompañar la foto de un hombre con el que se pueda sentir un “amor a primera vista”. Por supuesto, como la etiqueta lo dice, es para usar un lunes.

3. #WCW – Hashtag con honor a las mujeres. En inglés significa Woman Crush Wednesday, que traduce, flechazo femenino de miércoles. Como el nombre lo dice es para usar los miércoles. Es la etiqueta con la que se acompañan las fotos de mujeres encantadoras que resultan un “amor a primera vista”.

4. #FBF – Este hashtag, parecido at TBT busca acompañar imágenes del pasado, que traigan consigo recuerdos. Al parecer fue creado como una extensión de la etiqueta ya nombrada. En inglés significa Flashback Friday que traduce en españo, recuerdo de viernes.

5. #OOTD – Hay días en los que nos encanta nuestra pinta y queremos compartir cómo nos vemos, esta es la etiqueta para ti. En inglés significa Outfit of the Day y en español traduce ropa o pinta del día.

6. #POTD – En inglés significa Photo of the Day, que a español traduce, foto del día. Hashtag perfecto para cuando no sepas qué escribir y quieres que tu imagen hable más que mil palabras.

7. #F4F – Cuando tu plan es buscar seguidores deberás usar este hashtag, sin mayores explicaciones pides que te sigan de vuelta. En inglés significa Follow 4 Follow, que traduce, seguir para seguir. Una forma sencilla de decir, yo te sigo si tu me sigues.

A diario salen nuevos hashtags que varían según los temas de los que se hable en las redes sociales. Los anteriores, son utilizados semana tras semana, lo que los ha hecho populares.

Ahora que sabes lo que significan, lánzate a conquistar la red con tus fotografías y otros contenidos.