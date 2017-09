Ivonne Montero reveló que habla con un ángel

Vivió experiencias aterradoras y paranormales

Ivonne Montero, quien forma parte del elenco Las malcriadas, habló en exclusiva para BASTA! y cuenta que a lo largo de su vida ha experimentado fenómenos paranormales, pues es receptiva a éstos, lo que la ha llevado a comunicarse con ángeles.

“Fue muy chistoso, porque a mí me nació a raíz de que empecé a tener experiencias paranormales: de repente se movían las cosas en mi casa, empezaba a escuchar voces, sueños medio feos, cosas paranormales muy fuertes; entonces lo que hice fue hablar con los ángeles, conectarme con ellos, empecé a leer mucho sobre ellos, empecé a hacer meditación”, confesó la actriz y nos explica cómo lo hace:

“Logré conectar con un ángel y a través de un libro, él me contestaba puntualmente lo que yo necesitaba saber. Abría el diccionario en una página al azar y donde mi mirada cayera, ésa era la respuesta”.

Montero comenta que le mandan mensajes e incluso gracias a eso presintió el accidente que tuvo hace algunos meses en carretera, rumbo a un show en Cuernavaca.

“Días antes yo sentí que iba pasar algo, incluso el mismo día en la mañana, abracé a mi hija y sentí que no la iba ver más, que ese abrazo era el último. Incluso cuando me subí a la camioneta le dije al chofer: ‘Te pido por favor que vayas lento, porque tengo un presentimiento’; y de regreso chocamos. Ese tipo de cosas me pasan”, expresó.