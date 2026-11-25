Casi tres cuartas partes de los latinos en Estados Unidos aseguran haber visto o escuchado sobre arrestos u operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus comunidades durante los últimos seis meses, un aumento significativo en comparación con el año anterior, según una nueva encuesta del Pew Research Center.

La encuesta, realizada del 9 al 15 de noviembre entre adultos en Estados Unidos, encontró que el 74% de los adultos hispanos dijo estar al tanto de actividades de control migratorio de ICE en sus localidades, frente al 59% registrado en octubre de 2025.

Los adultos hispanos fueron más propensos que cualquier otro grupo racial o étnico encuestado a reportar haber visto o escuchado sobre arrestos u operativos de ICE en sus alrededores, mientras el gobierno del presidente Donald Trump continúa las detenciones y deportaciones de inmigrantes en todo el país.

El conocimiento sobre las actividades de ICE también aumentó entre otros grupos, incluidos los adultos asiáticos, afroamericanos y blancos, aunque los latinos continuaron siendo quienes más reportaron tener conocimiento de estos operativos.

Los resultados se dan mientras el gobierno continúa arrestando y deportando a un gran número de inmigrantes en todo el país. La gran mayoría de las personas detenidas por ICE son ciudadanos de países de origen hispano, incluidos México, El Salvador, Guatemala y Honduras, según la encuesta.

Operativos migratorios generan temor entre los latinos

La encuesta también encontró que las medidas de control migratorio están contribuyendo a una sensación de inseguridad entre muchos latinos. Más de la mitad (51%) dijo que los esfuerzos del gobierno de Trump para deportar a indocumentados en el país los hacen sentir menos seguros en sus comunidades.

Solo el 15% afirmó que estas medidas los hacen sentir más seguros, mientras que el 31% dijo que no tienen ningún efecto en su percepción de seguridad. La proporción de quienes dijeron que los esfuerzos de deportación no hacen ninguna diferencia disminuyó nueve puntos porcentuales respecto al año anterior.

Sin embargo, las opiniones entre los latinos variaron considerablemente según su afiliación política y sus antecedentes migratorios.

Entre los hispanos demócratas y quienes se inclinan por el Partido Demócrata, el 67% dijo que los esfuerzos de deportación del gobierno los hacen sentir menos seguros en sus comunidades.

Los republicanos hispanos y quienes se inclinan por el Partido Republicano mostraron opiniones más divididas. Alrededor del 41% dijo que estas medidas los hacen sentir más seguros, mientras que el 40% afirmó que no hacen ninguna diferencia.

El estatus migratorio y los antecedentes familiares también influyeron en las respuestas. Los inmigrantes hispanos fueron más propensos que los latinos nacidos en Estados Unidos a decir que los esfuerzos de deportación los hacen sentir menos seguros: 58% frente al 46%.

Entre los latinos nacidos en Estados Unidos, aquellos con al menos un padre inmigrante también fueron más propensos a reportar sentirse menos seguros que quienes tienen padres nacidos en el país. Las cifras fueron del 51% entre los latinos de segunda generación y del 40% entre aquellos de tercera generación o posteriores.

Latinos reportan detenciones y cuestionamientos sobre su estatus migratorio

La encuesta también examinó si las personas habían sido detenidas por autoridades y cuestionadas sobre su ciudadanía estadounidense o estatus migratorio durante los seis meses anteriores.

El 7% de los adultos hispanos dijo haber experimentado una detención de este tipo, una cifra mayor que la de los adultos afroamericanos (5%) y asiáticos (5%). Los adultos blancos fueron los menos propensos a reportar haber sido detenidos, con un 1%.

La mayoría de los latinos cuenta con estatus migratorio legal

Según estimaciones independientes del Pew Research Center correspondientes a 2023, el 82% de los adultos latinos en Estados Unidos contaba con estatus legal pleno. Esto incluye al 54% que nació en Estados Unidos y es ciudadano, al 15% que obtuvo la ciudadanía mediante naturalización y al 13% que es inmigrante con estatus legal, pero sin ciudadanía estadounidense.

El 18% restante eran inmigrantes sin autorización legal, una proporción mayor que la registrada entre los adultos asiáticos (9%), afroamericanos (2%) y blancos (1%).

Los resultados también se dan después de que otra encuesta de Pew realizada este otoño mostró que las opiniones de los estadounidenses sobre ICE se habían vuelto más negativas durante el último año. Las mayorías de los adultos afroamericanos, hispanos y asiáticos expresaron opiniones desfavorables sobre la agencia, en comparación con aproximadamente la mitad de los adultos blancos.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al newsletter de La Raza y a nuestro canal de YouTube con el podcast ‘Voces abiertas’. Visita laraza.com/newsletter y youtube.com/larazachicago.