La verdadera razón por la que Trump aparece en tantos cameos de series y películas

Matt Damon fue el encargado de revelar el misterio

Muchos se han preguntado el motivo por el cual el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha aparecido en numerosos cameos de películas y series. Fue Matt Damon en una entrevista con The Hollywood Reporter el encargado de revelar el misterio. Aunque conociendo su perfil -tuvo hasta un reality- no es tan difícil dar con la respuesta.

Según contó el actor, el magnate ponía como condición tener un pequeño papel, para que los directores pudieran grabar en sus propiedades.

“Si querías filmar en uno de sus edificios, le tenías que escribir un papel. Martin Brest tuvo que escribirle algo para ‘Scent of a Woman’ y todo el equipo lo sabía. Tenías que gastar una hora del día en una escena estúpida. Donald Trump entra y Al Pacino dice ‘¡Hola, Señor Trump!’ -le tenías que llamar por su nombre- y luego se va. Gastas un poco de tiempo para conseguir el permiso, y luego puedes cortar la escena. Al final, Trump fue cortado”, contó Damon.

Algo parecido sucedió en ‘Home Alone 2: Lost in New York’, aunque ahí mantuvieron el cameo.

Trump fue parte de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, ‘The Nanny’, ‘The Little Rascals’, The ‘Associate‘, ‘Sex and the City’, ‘Zoolander’ y ‘Two Weeks Notice’.