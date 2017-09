Gloria Trevi promueve la unión en gira con Alejandra Guzmán

Trevi quiere que demostremos "que somos diferentes a lo que dicen que somos"

Gloria Trevi sigue con la exitosa gira de “Versus World Tour” al lado de Alejandra Guzmán y da el ejemplo de que la gente se puede unir para sumar y hacer cosas mágicas.

“Hay gente que habla de división, que habla de muros y este concierto demuestra todo lo contrario y que con un grito de amor se derrumben todas las barreras y como la gente se une“, nos dijo Trevi que regresa esta semana a California para contagiarnos de su buena vibra.

Tucson! Gracias x tantísimo amor! La unión hace la fuerza! @laguzmanmx @versusworldtour A post shared by Gloria Trevi (@gloriatrevi) on Sep 3, 2017 at 12:19am PDT

La gira de la cantante y el tema de la unión que se promueve en el concierto llega justo en cuando Trump anuncia que quiere retirar el programa de DACA, asunto que preocupa a Gloria.

“Si tu luchas por un sueño se hace realidad“, apuntó. “Eso es lo que le queremos decir a la gente, con el concierto y con música y con un ejemplo. Con amor vamos a demostrar quienes somos y los que dudan de nosotros, les tenemos que demostrar con amor, con elegancia, lo bueno que son todas esas personas que están luchando por un sueño, que quieren estudiar, prepararse mejor para ayudar a su familia. No rendirnos jamás y demostrar que somos diferentes a lo que dicen que somos“.

“El concierto ayuda a regresar a tu tierra o a muchos recuerdos y la enseñanza que me da es todo lo que he vivido pero resumido en unas cuantas horas. La vibra es tan mágica que yo creo que la gente tiene que ir a disfrutar cosas positivas para que se hagan realidad“, concluyó.

Anaheim, Oakland y Reno a una semana #VersusWorldTour 😍🙏🏼 A post shared by Gloria Trevi (@gloriatrevi) on Sep 3, 2017 at 5:56pm PDT

FECHAS DE VERSUS WORLD TOUR

SEPTIEMBRE

08 – Anaheim, CA en Honda Center

09 – Oakland, CA en Oracle Arena

10 – Reno, NV en Reno Events Center

14 – Las Vegas, NV en The Colosseum at Caesars Palace

16 – Phoenix, AZ en Gila River Arena

17 – Las Vegas, NV en The Colosseum at Caesars Palace

22 – Sacramento, CA en Papa Murphy’s Park at Cal Expo

23 – Bakersfield, CA en Rabobank Arena

24 – Paso Robles, CA en Vina Robles Amphitheater

28 – Miami, FL en AmericanAirlines Arena

30 – Atlanta, GA en Infinite Energy Arena

OCTUBRE

01 – Greensboro, NC en Greensboro Coliseum Complex

11 – Lima, Peru en Jockey Club Del Peru

13 – Guayaquil, Ecuador en Estadio Alberto Spencer

14 – Quito, Ecuador en Coliseo Ruminahui

27 – San Juan, Puerto Rico en El Coliseo de Puerto Rico

NOVIEMBRE

18 – Ciudad de Mexico en Arena Ciudad de Mexico

23 – Monterrey, Nuevo Leon, MX en Arena Monterrey

24 – Monterrey, Nuevo Leon, MX en Arena Monterrey

25 – Monterrey, Nuevo Leon, MX en Arena Monterrey

28 – Monterrey, Nuevo Leon, MX en Arena Monterrey