Última hora: evacuan el muelle de Santa Mónica por amenaza de bomba

El muelle de Santa Mónica fue evacuado y cerrado temporalmente debido a una posible amenaza de bomba en la tarde del lunes.

La policía respondió ordenando el cierre del muelle y han establecido una zona de exclusión alrededor de la entrada y de la avenida que limita con el muelle.

Un robot de desactivación de explosivos se ha observado haciendo labores de inspección dentro del estacionamiento.

Las autoridades instaron a la población a evitar la zona hasta nueva orden.

Please avoid the #SantaMonicaPier until further notice due to police activity.

— Santa Monica Police (@SantaMonicaPD) September 11, 2017